В Бердянске расцвела 'бавовна': ВСУ попали в аэродром и одним махом ликвидировали сотню оккупантов

Вооруженные силы Украины 8 февраля попали в аэродром во временно оккупированном российской армией Бердянске Запорожской области. В результате удалось ликвидировать более 100 российских захватчиков. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.
"Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадания в аэродром", - говорится в сообщении.
По данным Бердянской ГВА, этим прилетом украинские защитники уничтожили более ста оккупантов. Кроме того, пострадал ряд российских объектов.
Так, искусными действиями Вооруженных сил Украины удалось уничтожить:
- склад с боеприпасами;
- склад с горюче-смазочными материалами;
- радиолокационную станцию.
Как сообщал Главред, в среду, 8 февраля в Бердянске Запорожской области прозвучала мощная "бавовна". В оккупированном городе прогремело 4 взрыва. ПВО оккупантам не помогла и в центре города вспыхнул сильный пожар.
Ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму. Местные власти сообщали о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.
Кроме того, 25 января прогремели мощные взрывы в аннексированном Крыму. На этот раз грохотало в Сакском районе. Со стороны военного аэродрома заметили сильный дым. При этом местные жители жаловались, что часть села осталась без электроэнергии.
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