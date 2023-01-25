glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Бавовна" в Крыму: гремят взрывы, у военного аэродрома клубы дыма

25 января 2023, 17:00
О взрывах рассказали жители Новофедоровки. При этом опубликованы фото "бавовны".
дым
В Крыму новая "бавовна" / pixabay.com

О новой "бавовне" в захваченном Россией Крыму стало известно в среду, 25 января. На этот раз громыхало в Сакском районе в восточном Крыму.

О взрывах рассказали жители Новофедоровки. При этом фото "бавовны" опубликовали в Telegram-канале "Крым – край партизанской славы".

Уточняется, что со стороны военного аэродрома заметили сильный дым.

При этом местные жители жалуются, что часть села осталась без электроэнергии.

"Тут нам сообщают жители села Новофедоровка Сакского района, что они наблюдают как что-то дымит со стороны военного аэродрома. Также, в части поселка куда-то исчезла электроэнергия", — говорится в сообщении.

'Бавовна' в Крыму: гремят взрывы, у военного аэродрома клубы дыма
/ t.me/partizany_crimea

Кроме того, в Сети также сообщили о взрывах в Красноперекопске, Армянске, Ишуне, Воинке, Почетном и Раздольном.

"Со стороны Каркинитского залива виден дым", — говорится в сообщении.

Взрывы в Севастополе

Напомним, ранее в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

Читайте еще:

новости Крыма война России и Украины бавовна
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:34

"Россияне накапливают резервы": эксперт назвал две области, которые находятся под угрозой нового вторжения

17:30

Чем полезно копченое сало: "прочищает" мозги и "заряжает" сердце, но есть нюансВидео

17:26

Байден отправит Украине 31 танк Abrams – BloombergВидео

17:17

Совсем не для красоты: почему в СССР ступеньки красили лишь по краям

17:06

"Башни Кремля и Мавзолей": Небоженко объяснил, почему это главные цели для ВСУ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:00

"Бавовна" в Крыму: гремят взрывы, у военного аэродрома клубы дымаВидео

16:43

Путина поглотили исторические бредни: углядел "оккупационные войска" США в ГерманииВидео

16:29

ВСУ остаются в Бахмуте: будут держать оборону и "цепляться" за каждый подвалВидео

16:10

Всегда излишне подозрительны и вспыльчивы: 5 имен мужчин, которые ревнивы до умопомрачения

Реклама
16:00

Что добавить в воду, чтобы пельмени не разваливались: хитрость, о которой сложно догадаться

15:56

Путин снова поменял цель войны с Украиной: теперь заговорил о "защите РФ"Видео

15:53

Весной Украину ждут танки Leopard 2, очень скоро начнется обучение солдат ВСУ – министр обороны ФРГВидео

14:57

Войска России и Беларуси отрабатывают действия по высадке десанта – аналитикиВидео

14:53

Почему горячее нельзя ставить в холодильник или как лишить себя холодильника

14:49

Танками Leopard дело не ограничится: почему у России есть серьезные поводы для истерикимнение

14:43

Какие фрукты нельзя класть рядом: придется выбросить все в помойку

14:35

"Достали до Энгельса, дотянемся и до Кремля": в ГУР не исключают ударов по территории РФВидео

14:33

Украина получит от ЕС 80 танков Leopard: в Spiegel рассказали, когда они поступят на вооружение ВСУ

14:29

Неожиданно: участница "Холостяка" закрутила с бразильским футболистомВидео

14:04

Дома будет идеальная чистота: 10 советов, как избавиться от пыли в квартире навсегда

Реклама
13:29

Дочь Брежневой поделилась фото с бойфрендомВидео

13:17

Официально: ВСУ отвели из СоледараВидео

13:04

Скандал с Минобороны: уволен директор департамента закупок Хмельницкий

12:50

Германия официально объявила о предоставлении Украине танков Leopard 2Видео

12:34

"Начнется революция после проигрыша в войне": эксперт назвала регион, из которого РФ начнет распадатьсяВидео

12:32

Подразделения 19 различных бригад получили буржуйки от Олега Крота и "Фундации Течия"

12:28

Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития "Дія" реклама

12:22

Самые модные джинсы 2023: 4 модели потрясающей красоты, без которых весна будет немыслимой

12:00

Масленица в Украине 2023: что нельзя делать и что нужно сделать обязательно в этот деньВидео

11:57

Не подходи, я обиделась: как понять, что ваша кошка точит на вас зуб

11:50

Зеленский ввел санкции против Новинского, наместника Киево-Печерской лавры и еще 8 церковниковВидео

11:47

"Попасть во что-то символическое": эксперт объяснил важность ударов по резиденциям ПутинаВидео

11:12

"Знаю, звучит странно": генсек НАТО заявил, что путь к миру лежит через поставки оружия УкраинеВидео

11:02

"Тот самый парень, когда нам было по 17 лет": Зеленская трогательно поздравила мужа с 45-летием

10:57

"Нам дали больше оружия, чем мы просили": Свитан рассказал, когда ВСУ дойдут до Азовского моряВидео

10:55

Бои вспыхнут с новой силой: британский разведчик назвал три главных направленияВидео

10:37

"Не дай Бог, прорвется украинский самолет": есть 2 причины установки ПВО на крышах в Москве – политологВидео

10:33

Украине стоит бомбить дронами Кремль, чтобы "опускать" Россию - НебоженкоВидео

10:33

Отталкивают и надоедают: вредные привычки всех знаков зодиакаВидео

10:26

Пресняков вместо Меладзе: грузинскому артисту массово отменяют концертыВидео

Реклама
10:20

"Вопиющая провокация": в РФ бьются в истерике из-за передачи танков Abrams УкраинеВидео

10:00

Разведка будет с дронами: Parimatch приобрел новую партию БПЛА "Небесная кара" для ВСУ

09:57

Принесет в дом прибыль и счастье: какого цвета должен быть коврик у входной двери

09:51

Четверых оккупантов "положили" одного за другим: впечатляющие кадры работы снайперов ВСУВидео

09:44

"РФ выведет войска и заявит, что Украина оккупировала ее территории": эксперт спрогнозировал шаги ПутинаВидео

09:36

"Я упала с самосвала, тормозила головой": Королёва с новой прической стала посмешищем в СетиВидео

09:13

Суррогатная мать родила ребенка для Пэрис Хилтон и ее мужаВидео

09:00

Кремль готовится к перевороту, генералы ищут себе оправдание: Виктор Небоженко - о ПВО в Москве

08:59

Истребители F-16 для Украины: Кулеба намекнул на готовящуюся поставкуВидео

08:55

Татьянин день: традиции, чудесная история и запреты праздника

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять