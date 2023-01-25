'Бавовна' в Крыму: гремят взрывы, у военного аэродрома клубы дыма

О взрывах рассказали жители Новофедоровки. При этом опубликованы фото "бавовны".

В Крыму новая "бавовна" / pixabay.com

О новой "бавовне" в захваченном Россией Крыму стало известно в среду, 25 января. На этот раз громыхало в Сакском районе в восточном Крыму.

О взрывах рассказали жители Новофедоровки. При этом фото "бавовны" опубликовали в Telegram-канале "Крым – край партизанской славы".

Уточняется, что со стороны военного аэродрома заметили сильный дым.

При этом местные жители жалуются, что часть села осталась без электроэнергии.

"Тут нам сообщают жители села Новофедоровка Сакского района, что они наблюдают как что-то дымит со стороны военного аэродрома. Также, в части поселка куда-то исчезла электроэнергия", — говорится в сообщении.

/ t.me/partizany_crimea

Кроме того, в Сети также сообщили о взрывах в Красноперекопске, Армянске, Ишуне, Воинке, Почетном и Раздольном.

"Со стороны Каркинитского залива виден дым", — говорится в сообщении.

Взрывы в Севастополе

Напомним, ранее в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

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