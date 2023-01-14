'Тряслись окна, очень страшно': в Курске и Белгороде паника после мощной 'бавовны'

По словам местных жителей, целая серия взрывов прогремела под Курском и Белгородом.

В РФ новая "бавовна" после прилетов / pixabay.com

В Белгородской и Курской областях РФ в субботу, 14 января, прогремели громкие взрывы.

О "бавовне" в российских регионах сообщают очевидцы в местных пабликах и Telegram-каналах.

Отметим, что по словам местных жителей, целая серия взрывов прогремела под Курском и Белгородом.

Подчеркивается, что в северо-западном микрорайоне Курска примерно в 16:30 по местному времени что-то взорвалось. Причины возникновения подобного звука, испугавшего жителей микрорайона, пока не известны.

"Сотряслись окна. Было очень страшно! Причины возникновения подобного звука, напугавшего жителей микрорайона пока не известны", - пишут очевидцы.

Кроме того, в нескольких районах под Белгородом также прогремели два взрыва.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.

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