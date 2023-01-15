Взрыв и мощная детонация: в Белгородской области "бавовна" в воинской части, есть жертвы

В Белгородской области РФ произошел взрыв в воинской части с последующим пожаром. В результате есть погибшие и раненые.
Военный РФ взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области, сообщает 112.
В сообщении указано, что 14 января командир взвода, старший сержант совершил подрыв РГД-5 в расположении. Площадь возгорания составила 450 кв.м.
"Из-за этого сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. В результате взрыва, по предварительным данным, три военнослужащих погибли, 16 человек пострадали, еще восемь пропали без вести", сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, пишет издание.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ в результате взрыва на ремонтно-технической базе российской армии уничтожен танк Т-72 оккупантов.
Еще два танка повреждены, говорится в сообщениях росСМИ.
В сообщении уточняется, что причиной взрыва стала детонация боекомплекта в танке Т-72.
Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.
Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.
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