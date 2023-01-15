Взрыв и мощная детонация: в Белгородской области "бавовна" в воинской части, есть жертвы

В результате взрыва, по предварительным данным, три военнослужащих РФ погибли, 16 человек пострадали.

В в/ч в Белгородской области РФ взорвали гранату / УНИАН

В Белгородской области РФ произошел взрыв в воинской части с последующим пожаром. В результате есть погибшие и раненые.

Военный РФ взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области, сообщает 112.

В сообщении указано, что 14 января командир взвода, старший сержант совершил подрыв РГД-5 в расположении. Площадь возгорания составила 450 кв.м.

"Из-за этого сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. В результате взрыва, по предварительным данным, три военнослужащих погибли, 16 человек пострадали, еще восемь пропали без вести", сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ в результате взрыва на ремонтно-технической базе российской армии уничтожен танк Т-72 оккупантов.

Еще два танка повреждены, говорится в сообщениях росСМИ.

В сообщении уточняется, что причиной взрыва стала детонация боекомплекта в танке Т-72.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.

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