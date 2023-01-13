glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Мощный взрыв и детонация: на базе РФ в Белгородской области уничтожен танк Т-72

13 января 2023, 11:50
Еще два российских танка повреждены в результате прогремевших взрывов.
танк
В Белгородской области прогремел взрыв на базе оккупантов / voentv.mil.by, УНИАН

В Белгородской области РФ в результате взрыва на ремонтно-технической базе российской армии уничтожен танк Т-72 оккупантов.

Еще два танка повреждены, говорится в сообщениях росСМИ.

В сообщении уточняется, что причиной взрыва стала детонация боекомплекта в танке Т-72.

При этом в результате один танк был полностью уничтожен, еще две российские бронемашины получили повреждения.

В результате прогремевшего взрыва на ремонтно-технической базе РФ также начался пожар.

Причиной происшествия назвали "нарушение пожарной безопасности во время ремонта".

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.

Читайте еще:

Белгород Т-72 взрыв
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:27

Резников сказал, сколько военных ежедневно теряют Украина и РФ в войне

12:25

"Ни о каком окружении речи нет": полковник РФ опроверг заявления пропагандистов насчет БахмутаВидео

12:05

Раскрыт лучший совет, который королева Елизавета II дала Кейт Миддлтон после ее позора

11:50

Мощный взрыв и детонация: на базе РФ в Белгородской области уничтожен танк Т-72Видео

11:40

"Как 2 морских контейнера": Киев не замерзнет в случае блэкаута благодаря новым установкам – экспертВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:20

Путин в катастрофической ситуации и не знает, кому доверить руководить войной - СМИ

11:19

Зачем заливать в унитаз борную кислоту на ночь: утром вы его просто не узнаете

10:57

"Оккупанты зарылись, как во время Вьетнамской войны": Гайдай рассказал о тяжелых боях возле КременнойВидео

10:57

Блэкаут не светит: РФ не сможет "выключить" энергосистему Украины – экспертВидео

Реклама
10:37

Украинка в невероятном костюме феерично появилась на "Мисс Вселенная"Видео

10:31

Путин пытается создать двухмиллионную армию - ГУР

10:30

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: куда могут целиться оккупантыВидео

10:30

Крещенский сочельник 2023: когда празднуют, приметы, традиции и запреты

10:18

Праздник Маланки в Украине: что нужно сделать в этот особенный день

10:06

В РФ снова клянчат переговоры с Украиной: озвучили новые "хотелки"Видео

09:53

Не остановит наступление украинцев: в Госдепе оценили продвижение РФ на ДонбассеВидео

09:50

"Пригожину пора подрезать крылья": СМИ раскрыли тайный план Путина в отношении ЧВК "Вагнера"

09:40

Гороскоп на сегодня 13 января 2023: Овнам – фриланс и раздражение, Стрельцам – знаки внимания

09:19

Скоропостижно скончалась единственная дочь "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли

09:15

ВСУ пытаются удержать оборону: в Минобороны рассказали о боях за СоледарВидео

Реклама
08:50

Украинские бобры с Волыни сделали невозможной атаку оккупантов со стороны Беларуси - СМИ

08:50

5 явных признаков того, что кошка вас ненавидит

08:43

"РФ может распасться, это не фантазия": есть 3 сценария для России после ее поражения – профессор СШАВидео

08:36

ВСУ идут вперед на Донбассе: подробности продвижения под КременнойВидео

08:21

Свихнувшийся деспот осознал близость поражениямнение

08:21

Старый Новый год: история праздника и давние приметы, о которых стоит знать

08:00

Риск блэкаута минимален, Украина работает над резервным питанием для инфраструктуры - ХарченкоВидео

07:58

Как очистить ручки газовой плиты за 2 минуты: 3 экспресс-способа

07:56

"Сегодня мы взяли этот город, а завтра Киев": Жданов сказал, почему Путину так важно захватить СоледарВидео

07:52

Джонсон планирует новый визит в Киев - СМИ

07:21

В Пентагоне поддержали решение союзников о поставках Украине танков

06:57

"Щедрик щедрик щедривочка" - текст известной на весь мир украинской щедривкиВидео

06:39

"Пиррова тактическая победа": оккупанты вероятно контролируют весь Соледар - ISW

06:26

Путин уже боится своей армиимнение

05:00

Сделайте 5 шагов и уберите не нужные вам "штуки": что отключить для экономии батареи

04:30

РФ готовит атаку в ближайшие недели: польский генерал предупредил о "серьезных" планах врага

04:10

Целовал врачу ноги и умолял спасти брата-близнеца: российский снаряд убил 9-летнего ребенка

03:50

Украина не пойдет в наступление на территорию России – Арестович назвал причинуВидео

03:03

"А вот и жених": Волочкова прижалась к жеребцу, но сильно облажаласьВидео

02:36

Новая "Русалочка" Холли Бейли похвасталась пышными формами в кукольном бикини

Реклама
02:08

Могут стать миллионершами: женские имена, которые помогают достичь безумного успеха в карьереВидео

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, как повлияет смена командующего на тактику войны враговВидео

01:35

Засияет, как новая: 3 способа, как очистить ванну от желтизны в домашних условиях

00:51

Установили новые С-300: оккупанты создают базу под ГомелемФотоВидео

12 января, четверг
23:50

"Будут просто убивать": Подоляк заявил, что из-за военных поражений у России уже нет целей в войнеВидео

23:19

"А что под пальто?": Тина Кароль снялась полуобнаженной

22:59

В Украине значительно ухудшилась ситуация со светом: в Yasno рассказали, в чем причинаВидео

22:38

Принц на белом коне или Ужас, летящий на крыльях ночи: ТОП-5 мужских имен, которые отпугивают женщин

22:13

Брэд Питт назвал свою самую любимую интимную сцену, которую он сыграл в кино

22:05

Горчичный порошок справится даже с самым грязным унитазом: как работает средство

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять