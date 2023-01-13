Мощный взрыв и детонация: на базе РФ в Белгородской области уничтожен танк Т-72

Еще два российских танка повреждены в результате прогремевших взрывов.

В Белгородской области прогремел взрыв на базе оккупантов / voentv.mil.by, УНИАН

В Белгородской области РФ в результате взрыва на ремонтно-технической базе российской армии уничтожен танк Т-72 оккупантов.

Еще два танка повреждены, говорится в сообщениях росСМИ.

В сообщении уточняется, что причиной взрыва стала детонация боекомплекта в танке Т-72.

При этом в результате один танк был полностью уничтожен, еще две российские бронемашины получили повреждения.

В результате прогремевшего взрыва на ремонтно-технической базе РФ также начался пожар.

Причиной происшествия назвали "нарушение пожарной безопасности во время ремонта".

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.

Читайте еще: