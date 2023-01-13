Мощный взрыв и детонация: на базе РФ в Белгородской области уничтожен танк Т-72

В Белгородской области РФ в результате взрыва на ремонтно-технической базе российской армии уничтожен танк Т-72 оккупантов.
Еще два танка повреждены, говорится в сообщениях росСМИ.
В сообщении уточняется, что причиной взрыва стала детонация боекомплекта в танке Т-72.
При этом в результате один танк был полностью уничтожен, еще две российские бронемашины получили повреждения.
В результате прогремевшего взрыва на ремонтно-технической базе РФ также начался пожар.
Причиной происшествия назвали "нарушение пожарной безопасности во время ремонта".
Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.
Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.
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