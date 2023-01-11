Там уже 17 вертолетов: оккупанты строят новую авиабазу в Бердянске

Российские оккупанты пытаются переместить авиабазу из Чаплинки в Бердянск.

Оккупанты строят новую авиабазу в Бердянске / twitter/COUPSURE

Российские оккупанты пытаются создать новую авиабазу в Бердянске. Они уже даже начали размещать там свои вертолеты. Об этом сообщает OSINT-расследователь Бенджамин Питтет.

Он также опубликовал спутниковые снимки, подтверждающие это. На этих снимках можно увидеть аэропорт в Бердянске. Там россияне разместили минимум 17 вражеских вертолетов.

Оккупационные войска строят различные фортификационные сооружения. Расследователь считает, что эту авиабазу создают на смену базы в Чаплинке, которую украинские защитники могут уничтожить HIMARSами.

Оккупанты строят новую авиабазу в Бердянске / twitter/COUPSURE

Взрывы на авиабазе Энгельс

Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

29 декабря утром Telegram-канал Mash сообщил, что в Саратовской области РФ прогремели новые взрывы в районе военной авиабазы Энгельс.

"Жители Энгельса сообщают о взрывах в районе аэродрома. Слышна воздушная тревога. Предположительно, сработали системы ПВО", - говорится в сообщении.

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