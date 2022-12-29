В Энгельсе прогремели мощные взрывы: что известно о новой атаке на авиабазу РФ

В Сети уже появились фото и видео последствий взрывов в Саратовской области РФ.

В Энгельсе гремят новые взрывы / Telegram

В Саратовской области РФ прогремели новые взрывы в районе военной авиабазы Энгельс, откуда ранее оккупанты поднимали стратегические бомбардировщики для атак по мирным городам Украины.

О мощной "бавовне" возле стратегического аэродрома РФ сообщает Telegram-канал Mash.

В Сети также публикуются фото и видео последствий взрывов в Саратовской области.

"Жители Энгельса сообщают о взрывах в районе аэродрома. Слышна воздушная тревога. Предположительно, сработали системы ПВО", - говорится в сообщении.

/ Скриншот

Взрывы на авиабазе Энгельс

Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

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