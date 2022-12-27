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Комбинированный удар: после взрывов в Энгельсе РФ готовит новый сценарий атаки на Украину

27 декабря 2022, 12:35
Тактика врага может меняться, предупредила Наталья Гуменюк.
ракетная атака
РФ готовит новую ракетную атаку по Украине / vpk.name, mil.ru

Российские оккупанты готовят новый сценарий ракетного удара по Украине, заявила пресс-секретарь Оперативного командования Пивдень Наталья Гуменюк.

РФ может готовить комбинированную атаку, подчеркнула она в эфире национального телемарафона.

"Подготовка стратегической тактической авиации тоже есть, но все же помним, что тактика врага может меняться. Необязательно это будет массовая ракетная атака, она может быть и комбинированной", – сказала представитель ОК Пивдень.

Она пояснила, что существует риск удара по Украине с применением воздушных и морских носителей, а также дронами-камикадзе.

Гуменюк напомнила, что после длительного времени РФ вывела в море три ракетных носителя – два из которых подводные. Кроме того, Россия получила новую партию дронов и уже начала их применить для атак Украины.

"Они пытаются использовать их для обнаружения противовоздушной обороны, а только тогда идет ударная волна", – добавила она.

РФ перебросила самолеты с аэродрома Энгельс

В свою очередь спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона о том, что россияне рассредоточили самолеты с аэродрома Энгельс после взрывов, поэтому активность вражеской авиации под вечер была существенно уменьшена.

Он добавил, что на этом аэродроме все же остается определенное количество самолетов.

"После вчерашних событий видим, что самолеты там рассредоточены, именно стратегическая авиация, речь идет об аэродроме "Энгельс". Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но многие из них уже передислоцированы на различные аэродромы, которые могут их принимать, содержать, обслуживать... После этих событий под вечер активность вражеской авиации существенно была уменьшена", - добавил Игнат.

Угроза нового удара РФ

Ранее в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины рассказали о вероятности нового массированного ракетного удара РФ.

В ВС ВСУ готовятся отражать новый ракетный удар со стороны россиян, заявил в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, оккупанты готовятся к нанесению нового ракетного удара по гражданской инфраструктуре Украины.

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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