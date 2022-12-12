"Ракеты еще есть": в ВСУ предупредили об угрозе нового массированного удара РФ

Оккупанты готовятся к нанесению нового ракетного удара по гражданской инфраструктуре Украины.

РФ может нанести новый ракетный удар, не исключили в ВСУ / vpk.name

В Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины рассказали о вероятности нового массированного ракетного удара РФ.

В ВС ВСУ готовятся отражать новый ракетный удар со стороны россиян, заявил в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, оккупанты готовятся к нанесению нового ракетного удара по гражданской инфраструктуре Украины.

Он подчеркнул, что после взрывов на аэродромах в Рязанской и Саратовской областях россияне рассредоточили свою авиацию – стратегическую и дальнюю – Ту-95, Ту-160, Ту-22М3.

"После "бавовны", которая произошла на этих аэродромах, они несколько рассредоточили его по другим аэродромам. Но угроза остается, ракеты еще есть. Им все равно нужны определенные паузы для того, чтобы накапливать и планировать свои удары. Поэтому будем готовиться встречать и будем сбивать", - сказал он.

Ракетный террор РФ

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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