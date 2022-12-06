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"Выйдут в полный ноль": в ГУР оценили запас ракет в РФ для новых ударов

6 декабря 2022, 14:59
В РФ "вошли в критический минимум" по запасу ракет, подчеркнул Кирилл Буданов.
Буданов
Кирилл Буданов оценил ракетный потенциал РФ / etoonda.livejournal.com, ГУР

Вероятность новых ракетных ударов РФ по Украине прокомментировал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум", подчеркнул он в эфире телемарафона.

"Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что в принципе очень плохо для самой Российской Федерации. Военные там знают об этой проблеме. Производство новых ракет - оно есть. Оно абсолютно мизерное по сравнению с тем количеством, которое они применяют", - пояснил глава ГУР.

По его данным, производство новых ракет в РФ достаточно ограничено и на сегодня оккупанты имеют возможность производить только несколько типов высокоточного ракетного вооружения.

Вероятность новой ракетной атаки РФ

"Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль", - уточнил глава военной разведки.

Он считает, что следующая массированная ракетная атака зависит от желания россиян и технических и регламентных работ по обслуживанию вооружения оккупантов.

Буданов добавил, что РФ столкнулась с острой нехваткой ракетно-артиллерийского вооружения.

Ракетная атака РФ

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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