"Выйдут в полный ноль": в ГУР оценили запас ракет в РФ для новых ударов

Вероятность новых ракетных ударов РФ по Украине прокомментировал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум", подчеркнул он в эфире телемарафона.
"Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что в принципе очень плохо для самой Российской Федерации. Военные там знают об этой проблеме. Производство новых ракет - оно есть. Оно абсолютно мизерное по сравнению с тем количеством, которое они применяют", - пояснил глава ГУР.
По его данным, производство новых ракет в РФ достаточно ограничено и на сегодня оккупанты имеют возможность производить только несколько типов высокоточного ракетного вооружения.
Вероятность новой ракетной атаки РФ
"Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль", - уточнил глава военной разведки.
Он считает, что следующая массированная ракетная атака зависит от желания россиян и технических и регламентных работ по обслуживанию вооружения оккупантов.
Буданов добавил, что РФ столкнулась с острой нехваткой ракетно-артиллерийского вооружения.
Ракетная атака РФ
Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.
Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.
"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.
В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.
В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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