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"Бавовна" в России: на стратегическом аэродроме в Энгельсе прогремели мощные взрывы

26 декабря 2022, 06:53
В Сети сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.
Взрыв на аэродроме в Энгельсе
Взрывы на аэродроме в Энгельсе прозвучали в ночь на 26 декабря / Фото УНИАН, открытые источники

В ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

В городах звучала воздушная тревога. Из роликов неясно, ее включили до "прилетов", или уже после них.

Губернатор Саратовской области Романа Бусаргин сообщил в Telegram, что информация о якобы объявленной эвакуации из Энгельса, которая появилась в прессе и Сети, не соответсвует действительности. По его словам, в жилых кварталах города никаких чрезвычайных происшествий не произошло, и "никакой угрозы для жителей абсолютно нет", и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Бусаргин не стал комментировать ситуацию со взрывами на аэродроме, где расположена стратегическая авиация - бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. По его словам, на объекте продолжается проверка.

"Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры", - сказал Бусаргин.

Отметим, аэродром в Энгельсе расположен в сотнях километров от границы с Украиной. Россия использует стратегическую авиацию в том числе и с этого объекта для нанесения массированных ракетных ударов по Украине.

Взрывы на военных аэродромах РФ

5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области прогремели взрывы. Были повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Сообщалось о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших.

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

Ранее журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160.

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