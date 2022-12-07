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Удары по Энгельс-2 и Дягилево сорвали планы РФ, но для перелома в воздухе нужны F-16 - Романенко

Андрей Ганжа

политический обозреватель

7 декабря 2022, 17:40
К взрывам на военных авиабазах в Энгельсе, Дягилево и Курске мог привести дрон, который способен летать на расстоянии 1 000 км, считает Валерий Романенко.
Авиабазы РФ, Романенко
Ударный дрон полностью сорвал авианалет на Украину с военной базы Дягилево - Романенко /коллаж Википедия, скриншот YouTube

В Саратовской, Рязанской областях и в Курске произошли взрывы на военных авиабазах. Так называемый хлопок после ударов беспилотника привел к повреждению российских бомбардировщиков на авиабазе в Энгельсе, откуда вылетают самолеты для ракетных обстрелов Украины. В России поражены тем, как наносятся удары по стратегическим военным объектам, которые очень далеко от линии фронта.

В интервью Главреду авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. О. К Антонова Валерий Романенко рассказал, как взрывы на военных объектах в России повлияли на планы оккупантов нанести массированный ракетный удар по Украине, назвал три версии удара беспилотником по авиабазам в Энгельсе, Дягилево и Курске и объяснил, почему возможная передача Западом истребителей F-16 Украине могла бы привести к радикальным изменениям на войне.

В эти дни произошли взрывы на авиабазах ВВС РФ в Энгельсе, Дягилево и Курске. Как вы оцениваете инциденты? Могут ли они ослабить способность россиян наносить ракетные удары по Украине?

Официальных подтверждений со стороны украинской стороны относительно причастности к ситуации со взрывами на авиабазах в Энгельсе, Дягилево и Курске пока нет. Можно сказать, что, действительно, с авиабазы Энгельс-2 был сорван подъем нескольких бомбардировщиков для ударов по Украине. Полностью сорван налет с военной авиационной базы в Дягилево – поврежденный там бомбардировщик уже был готов к вылету. У него под крыльями очень заметны ракеты Х-22, они уже были на борту. Это именно те ракеты, которыми россияне обстреливают наши города на линии боевого столкновения.

Как будут реагировать россияне? Возможно, они постараются спрятать свою стратегическую авиацию или меньше ее использовать?

Оба варианта вряд ли возможны. Самолеты большие - у России слишком мало баз, чтобы их спрятать. Например, самолеты Ту-95МС, которые составляют большую часть их воздушного флота (они более распространены, чем Ту-160), могут постоянно базироваться только на двух аэродромах - Энгельс-2 или в Украинке возле Владивостока. Проводить вылеты из Владивостока с целью обстрелов Украины будет очень неудобно. Более того, ресурс бомбардировщиков не позволяет это сделать.

Если говорить о Ту-22, у России есть больше аэродромов, с которых они могут работать. Впрочем, они способны использовать лишь ракеты Х-22, которые обладают исключительно низкой точностью с радиусом отклонения до 500 метров. Самолеты с такими ракетами не пригодны к целенаправленному поражению инфраструктуры и способны выполнять только террористические налеты на крупные города.

Что, по вашему мнению, могло прилететь на авиабазы РФ в Энгельсе, Дягилево и Курске? Мы уже слышали, что по базе в Энгельсе мог быть нанесен удар советским БПЛА Ту-141 Стриж…

Подчеркиваю, что мы можем говорить об этом только с теоретической точки зрения. Предлагаю рассмотреть три варианта.

Первый - беспилотник ВР-2 Стриж. Это советский беспилотный аппарат, который выпускался на Харьковском авиационном предприятии. Двигатель для него производила Мотор-Сич. Все чертежи и документация есть в Украине. Дальность БПЛА достигает 1000 километров. Это был исключительно разведывательный беспилотник. Но с него можно снять фотоаппараты, радиоэлектронную разведывательную аппаратуру и вместо них поставить 150-килограммовую боеголовку. Летательный аппарат превращается в дрон-камикадзе. Чтобы увеличить запас топлива, можно снять и парашют, используемый для приземления дрона при возвращении.

Напомню, заданная дальность полета Стрижа – 1 тысяча километров. В теории, даже если дрону надо будет облететь районы нахождения зенитно-ракетных комплексов России на востоке Украины, ему хватит дальности для нанесения удара по Энгельсу, который находится на расстоянии ориентировочно 750-800 км. Все зависит от точки старта. По Дягилево вообще нет никаких проблем – расстояние еще из глубины Украины, даже не с линии боевого столкновения, достигает примерно 560 км.

Второй вариант – Укроборонпром заявил о создании дронов с дальностью 1 000 км. Возможно, был применен именно такой беспилотник.

Третий вариант - дроны-камикадзе RAM II UAV, на которые собирал средства фонд господина Притулы.

Насколько мы понимаем, Запад официально выступает против того, чтобы Украина западным оружием наносила удары по военным объектам РФ. Учитывая усиление позиций ВСУ на поле боя, могут ли союзники изменить свое решение?

Иностранные СМИ писали, что такое решение является результатом договоренностей США и Китая. Этот шаг якобы должен сдержать Россию от использования тактического ядерного оружия против Украины. Не знаю, насколько информация соответствует действительности, но западные союзники очень усердно работают над тем, чтобы не предоставлять нам дальнобойные снаряды для тех систем, которые у нас уже есть. Я говорю о MLRS и HIMARS.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что у России осталось ракет только на несколько массовых атак. По вашему мнению, может ли Иран предоставить россиянам баллистические ракеты? Какой в таком случае будет реакция мира?

Это уже военно-политические решения, которые трудно предугадать. Если Иран предоставит России ракеты, у нас будут большие проблемы. Но сложности постигнут и Москву. Последнее применение этих ракет продемонстрировало, что до целей долетает – причем с большим отклонением – лишь треть ракет. Во время операции "Мученик Сулеймани", когда иранцы обстреливали базу США в Ираке, они запустили 15 ракет. Примечательно, 5 ракет не долетели. Еще 5 попали только по периферии базы. И только 5 ракет нанесли минимальный урон - они повредили один самолет, который стоял открыто на взлетно-посадочной полосе.

Впрочем, противостоять иранским ракетам действительно будет очень трудно, нашим комплексам ПВО сложно бороться с баллистическими ракетами. Но качество этих ракет является сомнительным, а россиянам будет трудно их использовать для ударов по инфраструктурным объектам.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Украина ожидает решения Запада о предоставлении Киеву истребителей F-16. Есть ли шансы на получение современных истребителей? Как это может изменить ситуацию на фронте?

Если бы мы получили самолеты F-16, это радикально бы изменило военную ситуацию. Речь идет о значительном усилении нашей противовоздушной обороны и улучшении позиций в борьбе с авиацией РФ.

Во-первых, эти самолеты хорошо приспособлены к перехвату крылатых ракет. Для них это как конфету съесть. Они оснащены радарами, которые легко выделяют движущиеся объекты на фоне земли, способны их преследовать и располагают большим арсеналом оружия, которым можно их уничтожать. Кроме того, истребители можно было бы интегрировать в нашу общую систему противовоздушной обороны с быстрой передачей данных на порты о местоположении и маршруты крылатых ракет.

Во-вторых, у нас появилась бы возможность на равных сражаться с россиянами в воздухе. Мы могли бы наносить удары по их боевым порядкам. Например, их бомбардировщики пытаются бить по нашим передовым позициям на линии фронта. Дальше залетать они боятся. Так вот мы могли бы их уничтожать в воздухе. И если им на помощь прибыли бы истребители, мы бы могли на равных, и даже с небольшим перевесом, вести с ними воздушный бой.

Сейчас у нас устаревшие самолеты. Новейший самолет, который у нас на балансе, был построен в 1991 году. Наши самолеты 4-го поколения, а российские - 4++. Они более модернизированы, поэтому нам трудно им противостоять.

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