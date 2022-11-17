Захватчики пытаются усиливать "оборону" в оккупированной Запорожской области / РИА Мелитополь

Войска РФ на захваченных районах Запорожской области готовят оборонительные линии под Мелитополем и Бердянском. Они устанавливают "зубы дракона", которые должны, дескать, остановить армию Украины. Оккупанты повторяют те же маневры, что на правобережной Херсонщине, откуда они вынуждены были бежать.

Как сообщает мелитопольское издание РИА Мелитоль, российские оккупационные войска возводят линии обороны в районах захваченного Мелитополя и Бердянска. Оккупанты ставят, мол, "зубы дракона" – такие бетонные пирамидки, которые, как полагают россияне, должны остановить силы обороны Украины.

Журналисты отмечают, что перед побегом с правобережья Херсонской области они предпринимали такие же действия.

Укрепления оккупантов РФ под Мелитополем и Бердянском / РИА Мелитополь

Укрепления оккупантов РФ под Мелитополем и Бердянском / РИА Мелитополь

Укрепления оккупантов РФ под Мелитополем и Бердянском / РИА Мелитополь

"Россияне готовят оборонные линии под Мелитополем и Бердянском. Ставят "зубы дракона". Самое интересное в том, что на Херсонщине было то же самое. И мы-то помним, что потом там было. Чмобики, бегите, пока есть чем", - указано в сообщении.

Также были опубликованы фотографии, где можно заметить работу оккупантов по сооружению оборонных линий.

Ситуация в Запорожской области

Военный эксперт Олег Жданов ранее заявил, что после освобождения Херсонской области ВСУ могут перейти в наступление на Запорожском направлении. По его словам, украинской армии нужно накапливать силы для дальнейшего наступления.

В Генштабе сообщали, что оккупанты РФ в Запорожской области готовятся к наступлению ВСУ на свои захваченные позиции и укрепляют оборону. Сооружения возводятся в спешном темпе.

16 ноября оккупанты России под Гуляйполем пошли в наступление в Запорожской области, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. Он допустил, что может быть неприятная ситуация.

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