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"Может быть достаточно неприятно": оккупанты пошли в наступление в Запорожской области - Арестович

16 ноября 2022, 23:27

Российские оккупанты могут пытаться пройти от Гуляйполя до Павлограда.

Арестович, автоматы
Российские оккупанты наступают в Запорожской области / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты пошли в наступление в Запорожской области. Бои идут под Гуляйполем. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фегиным.

Он не исключает, что ситуация может оказаться "достаточно неприятной" для Украины.

"Злые языки утверждают, что Запорожская область зашевелилась под Гуляйполем. Враг пошел в атаку, российские войска. Подробности пока неизвестны, но говорят, что может быть достаточно неприятно", - сказал Арестович.

Он отметил, что в Запорожскую область была переброшена часть оккупантов, которых вывели из Херсона.

По мнению Арестовича, Россия хочет попытаться вновь пробраться к Павлограду, который расположен на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

"Вернулись мы к тому, что было на второй фазе войны после того, как они перебросили войска из-под Киева и севера Украины вывели. Они снова возвращаются к тому же замыслу, который в академии Фрунзе. Они туда на Гуляйполе, дальше на Покровск, Васильков и туда на Павлоград - граница Днепропетровской и Донецкой области. Только туда они еще от Изюма хотели пройти через Барвинково, чтобы зажать колечко и вся Донецкая область попала в окружение", - добавил Арестович.

Он не исключает, что РФ захочет возобновить наступление с Харьковской области. Оккупанты не оставляют попыток захватить полностью Донецкую и Луганскую области.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

Другие новости:

война в Украине Запорожская область вторжение России Алексей Арестович
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