Все пылает: в оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы

Российская система ПВО не сработала и после "прилета" пожар начался в самом центре города.

В оккупированном Бердянске прогремели взрывы / Минобороны РФ pixabay.com

В Бердянске Запорожской области прозвучала мощный "хлопок". В оккупированном городе прогремело 4 взрыва. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.

Взрывы прогремели в среду, 8 февраля.

"В Бердянске 4 мощных взрыва в центре города", - говорится в сообщении.

Известно, что ПВО оккупантам не помог и в центре города вспыхнул сильный пожар.

"Ждем подробную информацию и подтверждение от Генштаба", - добавили в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму. Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.

25 января прогремели мощные взрывы в аннексированном Крыму. На этот раз грохотало в Сакском районе. Уточняется, что со стороны военного аэродрома заметили сильный дым. При этом местные жители жалуются, что часть села осталась без электроэнергии.

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