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Враг будет атаковать не только Донбасс: Вениславский назвал направление, где будет наступать РФ

8 февраля 2023, 18:41
Российские оккупанты готовятся к новому наступлению на Украину. Враг будет атаковать восточное и южное направление.
Российские оккупанты, Вениславский
РФ будет наступать только на 2 направлениях / Коллаж фото Википедия, Минобороны РФ

Российские оккупанты готовятся к новому большому наступлению на Украину. Они подтягивают силы на южное и восточное направление. Об этом заявил представитель президента в парламенте, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

На других направлениях украинская разведка не обнаружила признаков формирования наступательных группировок оккупантов.

"На данный момент признаков формирования наступательных ударных группировок ни на территории Республики Беларусь, ни на всех других территориях, кроме восточного и южного направлений, не обнаружено", - сказал Вениславский.

Он также отметил, что угрозы повторения широкомасштабных действий нет.

Угроза нового масштабного наступления РФ

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что армия РФ может пойти в наступление в Донецкой, Луганской и, вероятно, в Запорожской областях. На Херсонщине и в Крыму захватчики будут пытаться удерживать захваченные позиции. Москва намерена мобилизовать 300-500 тысяч человек, чтобы проводить наступательные операции против Украины весной и летом 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины сохраняют максимальное внимание на подготовке российских оккупантов к возможному новому наступлению. Глава государства провел по этому поводу ряд совещаний с военными и руководителем разведки.

Напомним, военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно всё, и Кремль чувствует, что пути назад нет.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес отмечал, что оккупанты не добьются значительного продвижения во время нового наступления на Украину. Даже если они собрали 200-300 тысяч войск, остаются проблемы с логистикой и подготовкой военных. В течение ближайших 2-3 месяцев россияне будут атаковать массой неподготовленных военных с целью прорыва обороны украинской армии.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Федор Вениславский
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