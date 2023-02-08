Пик наступления РФ будет после 20 февраля: Путин бросает к границе еще 100 тыс. военных – эксперт

Основным направлением, где оккупанты соберут большую часть своих войск, будет Донбасс. Но РФ будет бить не с одного направления.

Путин бросает к границе еще 100 тыс. военных, отмечает военный эксперт Роман Свитан/ Минобороны РФ, скрин

Группировка российских войск в Украине может вырасти до 400 тысяч оккупантов до конца февраля этого года. Страна-агрессор сейчас перебрасывает к украинской границе еще около 100 тысяч солдат.

При этом половину общего количества захватчиков оккупанты могут сконцентрировать на Донбассе, сделав его основным плацдармом для нового масштабного наступления. Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в комментарии РБК-Украина.

"Сейчас еще около 100 тысяч перебрасывают ближе к границе, а дальше они своим ходом подходят к линии фронта. Давление будет идти по нарастающей, и пик ожидается после 20 февраля, в третьей декаде месяца. Они и так заходят ежедневно по 3 тысячи. Всей группировки противника увеличится до 400 тысяч", – отмечает эксперт.

Эти 400 тысяч оккупантов не будут атаковать на одном направлении, отмечает Свитан. Российское военное командование разбрасывает их по всей линии фронта от Кинбурнской косы до Купянска.

Однако половина из общего количества, вероятнее всего, останется именно на Донецком направлении, где будет пытаться давить на украинские войска, считает эксперт.

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964 г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Угроза нового масштабного наступления РФ

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что армия РФ может пойти в наступление в Донецкой, Луганской и, вероятно, в Запорожской областях. На Херсонщине и в Крыму захватчики будут пытаться удерживать захваченные позиции. Москва намерена мобилизовать 300-500 тысяч человек, чтобы проводить наступательные операции против Украины весной и летом 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины сохраняют максимальное внимание на подготовке российских оккупантов к возможному новому наступлению. Глава государства провел по этому поводу ряд совещаний с военными и руководителем разведки.

Напомним, военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно всё, и Кремль чувствует, что пути назад нет.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес отмечал, что оккупанты не добьются значительного продвижения во время нового наступления на Украину. Даже если они собрали 200-300 тысяч войск, остаются проблемы с логистикой и подготовкой военных. В течение ближайших 2-3 месяцев россияне будут атаковать массой неподготовленных военных с целью прорыва обороны украинской армии.

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