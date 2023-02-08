"Путин тянет время, чтобы истощить Украину": он хочет бомбами добиться переговоров – разведка Эстонии

РФ вряд ли достигнет "качественного скачка" в способности вести войну, но Путин несмотря на все неудачи все равно не остановится.

Диктатор РФ планирует бомбами добиться переговоров с Украиной, отмечает разведка Эстонии/ скрин, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин тянет время в войне против Украины, ведь думает, что оно на его стороне. Он рассчитывает на то, что стране-агрессору РФ хватит ресурсов для подпитки своей военной машины. При этом диктатор надеется, что Украина и Запад истощатся раньше за Россию.

Об этом говорится в ежегодном отчете Службы внешней разведки Эстонии, пишет Bloomberg. В эстонской разведке отмечают, что Россия вряд ли достигнет "качественного скачка" в своей способности вести войну. Однако Путин, несмотря на все неудачи в первый год войны, всё равно не остановится и дальше будет вести боевые действия.

"Путин тянет время, считая, что Украина и Запад истощатся раньше за Россию", – отмечается в сообщении.

Кроме этого, Путин считает, что сможет заставить Украину сесть за стол переговоров, если будет бомбить украинские территории.

В отчете отмечается, что Россия была застигнута врасплох тем, как мужественно Украина обороняется, а также масштабом санкций со стороны США и ЕС. Однако диктатор РФ Путин не собирается идти на уступки.

В то же время российская элита всё больше обеспокоена тем, что "Путин сошел с ума". Однако большинство из них не имеют такой смелости, чтобы предпринять реальные шаги к изменениям.

Угроза нового масштабного наступления РФ

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что армия РФ может пойти в наступление в Донецкой, Луганской и, вероятно, в Запорожской областях. На Херсонщине и в Крыму захватчики будут пытаться удерживать захваченные позиции. Москва намерена мобилизовать 300-500 тысяч человек, чтобы проводить наступательные операции против Украины весной и летом 2023 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Россия особенно относится к различному "символизму", поэтому оккупанты могут начать любые наступления до 24 февраля. Силы обороны Украины готовы к отражению вражеских атак. В направлении Харькова россияне пока не сформировали ударных группировок, однако появления таких групп исключать нельзя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины сохраняют максимальное внимание на подготовке российских оккупантов к возможному новому наступлению. Глава государства провел по этому поводу ряд совещаний с военными и руководителем разведки.

Напомним, военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно всё, и Кремль чувствует, что пути назад нет.

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