Управляемые ракеты, Gepard и Pioneer: что Германия предоставит Украине до конца февраля

Дополнительную военную технику передадут в марте. В частности, в Украину доставят мостоукладчики типа Biber.

Зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard/ bundeswehr.de

Украина до конца текущего месяца получит от Германии боеприпасы и несколько видов военной техники.

В частности, планируется предоставление Украине большего количества управляемых ракет. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев, пишет Handelsblatt.

Кроме управляемых ракет, также планируют предоставить пять зенитных самоходных артиллерийских установок (ВСУ) Gepard и пять инженерных машин Pioneer 2A1 Dachs.

Также в марте планируют предоставить пять мостоукладчиков типа Biber.

Напомним, во вторник, 7 февраля, с визитом в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Он встретился со своим коллегой Алексеем Резниковым и объявил, что Украина получит от группы нескольких европейских стран, в частности, более 100 основных боевых танков более старого типа Leopard 1A5. Также он сказал, что танки Leopard 2A6 прибудут в Украину до конца марта этого года.

Что такое Gepard Gepard – немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Gepard базируется на шасси Leopard 1 и оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками и радаром. Установка предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника, пишет Википедия.

Украина получит танки Leopard 1

Напомним, правительство Германии одобрило предоставление Украине 178 боевых современных танков Leopard 1. Первая партия такой военной помощи должна прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть – в 2024 году.

В то же время правительство Германии одобрило еще одно решение для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства ФРГ, теперь официально разрешен экспорт боевых танков Leopard 1 A5 Украине от других стран.

Стало известно, что Дания передаст для использования на фронте украинскими военными танки Leopard 1A5, которые уже сняты с вооружения датской армии. Такие танки более старого производства, и они уже не используются вооруженными силами Дании. Ожидается, что первые такие танки поступят в течение нескольких месяцев.

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