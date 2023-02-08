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Британия научит летчиков ВС ВСУ летать на истребителях НАТО – Офис Сунака

8 февраля 2023, 11:43
Великобритания намерена ускорить поставки Украине военной техники, сказали в Офисе британского премьера Риши Сунака в ожидании визита Зеленского в Лондон.
Сунак, ВС ВСУ
В Британии будут готовить украинских летчиков летать на истребителях НАТО / Коллаж facebook.com/kpszsu, скриншот YouTube

Инструкторы Королевских военно-воздушных сил Великобритании начнут обучать украинских летчиков управлять истребителями Североатлантического альянса. Лондон намерен расширить обучение ВСУ на море и в воздухе, а также ускорить поставки оружия Украине. Об этом заявили в Офисе главы британского правительства Риши Сунака.

Как сообщает Sky News, утром 8 февраля в канцелярии премьер-министра рассказали о том, что Лондон намерен расширить программу обучения украинских военных на море и в воздухе. Пилотов Воздушных сил ВСУ обучать управлять истребителями НАТО.

"Офис г-на Сунака объявил о планах расширить подготовку Вооруженных Сил Украины на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морских пехотинцев", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что Украине ускорят поставки военной техники для нужд ВСУ.

К слову, на вооружении британских ВВС два типа истребителей – F-35B Lightning II и Eurofighter Typhoon.

Истребители F-16 для Украины

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню ранее заявил, что нет никаких препятствий для обсуждения вопроса о передаче Украине истребителей F-16.

По его словам, Париж готов говорить об этом с Киевом. Официальных заявок от Украины на поставки боевых самолетов пока не было.

Президент США Джо Байден прокомментировал отказ поставлять Украине F-16. По его словам, предоставление истребителей Киеву – это военная помощь другого уровня. Поэтому Штаты пока не готовы передавать боевые самолеты.

Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич сказал, что Варшава готова рассмотреть возможность поставок Украине истребителей F-16 или МиГ-29. Однако самолеты могут отправить только в рамках коллективного решения НАТО или контактной группы в Рамштайне. Пока вопроса нет на повестке дня.

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Война России против Украины:

ВСУ новости Великобритании Воздушные Силы война России и Украины Риши Сунак
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