Байден сделал странное заявление о нежелании поставлять Украине истребители F-16

Поставки Киеву американских истребителей F-16 – момент, который существенно отличается от другой военной помощи, считает президент США Джо Байден.

США пока не готовы передавать Украине истребители F-16 - Байден / Коллаж Офис президента, Википедия

Боевые самолеты F-16 следует оставить в США и не отправлять Украине. Такой вид военной помощи существенно отличается от той, которую оказывает Вашингтон. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, в ответ на один из вопросов журналистов по истребителям для Украины он сказал о том, что боевые самолеты "должны остаться в Штатах".

Свою позицию относительно того, почему он пока что выступает против поставок Украине боевой авиации, он кратко объяснил существенным отличием такой военной помощи от той, которую Штаты уже оказывают Киеву.

"Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация", - подчеркнул Джо Байден.

Истребители F-16 для Украины

Журналисты CNN ранее опубликовали материал, в котором речь шла о том, что Соединенные Штаты не собираются блокировать возможные решения стран-союзников, направленные на поставки Украине истребителей F-16.

Однако сам Вашингтон пока не готов передавать свою боевую авиацию Киеву.

В Politico вышла статья, в которой говорилось, что в Пентагоне возмутились словами Байдена об отказе поставлять Украине F-16. В Минобороны США не исключили передачи Киеву истребителей.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что никаких "табу" на поставки Украине истребителей F-16 нет.

По его словам, Париж готов обговорить этот вопрос с Киевом. Впрочем, украинское государство пока не отправляло официальный запрос Парижу по поводу передачи боевой авиации.

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