"Нет никаких табу": Франция готова обсуждать поставки Украине истребителей F-16 – Politico

Позитивные сигналы от Парижа по боевой авиации Запада появляются даже после того, как Байден сказал "нет" поставкам F-16 Украине, отметили журналисты.

Киев пока официально не обращался к Парижу по вопросу передачи F-16 / Коллаж Википедия, mil.gov.ua

Франция готова к обсуждению вопроса передачи Украине истребителей F-16. Подобная военная помощь Киеву не находится под запретом. Пока украинское государство не обращалось к Парижу с официальным запросом о поставках боевых самолетов. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Как сообщает Politico, глава французского Минобороны после встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сказал, что Париж готов обсудить с Киевом поставки F-16. Тема не является табу.

Журналисты отметили, что положительные сигналы от Парижа по истребителям появились даже после того, как Байден заявил об отказе в поставках самолетов Украине.

Министр обороны Резников приезжал в Париж, чтобы поговорить с Лекорню и президентом Франции Макроном о военной помощи Киеву.

"Нет никаких табу", - сказал Лекорню в ответ на вопрос журналистов об истребителях F-16 для Украины.

Также он добавил, что делегация Киева во главе с Резниковым приехала для того, чтобы "детализировать военные нужды украинской армии, частью которой является авиация".

И Резников, и Лекорню подтвердили, что пока Украина не обращалась к Франции с официальным запросом по поставкам боевой авиации. Во время переговоров обсуждались вопросы широкого спектра – в частности, как передовая авиация будет вписываться в Вооруженные силы Украины.

В целом, Резников, по его словам, "настроен оптимистично" в вопросе передаче Киеву боевых самолетов.

При этом глава французского Минобороны также сказал, что Париж передаст Киеву дополнительных 12 единиц 155-мм САУ Caesar. Ранее было отправлено уже 18 пушек.

Как подчеркнули журналисты, Франция переходит на боевые самолеты Rafale, поэтому более старые модели, такие как Mirage 2000, могут быть отправлены Украине.

Истребители F-16 для Украины

Президент США Джо Байден ранее заявил, что он не поддерживает поставки Украине истребителей F-16. Чем продиктована позиция, глава Белого дома не объяснил. Журналисты допустили, что Байден мог не расслышать неожиданно заданный вопрос.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя слова Байдена о боевых самолетах F-16 для Киева, отметил, что подобная риторика – только первый этап. Он напомнил, как в недавнем прошлом Вашингтон не соглашался передавать HIMARS и БМП Bradley.

Издание Politico написало, что в Пентагоне возмутились словам Байдена об истребителях F-16 для Украины. Некоторые официальные лица в Минобороны США предполагают, что в итоге поставки все-таки одобрят.

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