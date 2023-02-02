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США не будут блокировать передачу F-16 Украине союзниками – CNN

2 февраля 2023, 07:58
Пентагон также не исключает отправку истребителей Украине. Однако американские чиновники рассматривают это как долгосрочную перспективу.
истребитель F-16
Пентагон также не исключает отправку истребителей F-16 Украине / Фото Википедия

США не будут блокировать передачу другими странами американских истребителей F-16 Украине, если они примут такое решение. При этом в Вашингтоне считают, что для США отправка своих собственных самолетов будет дорогостоящим и сложным мероприятием, которое, по мнению американских официальных лиц, не стоит того в краткосрочной перспективе по сравнению с более насущными потребностями Украины в артиллерии, ракетах и ​​системах ПВО.

"США не говорили союзникам, что они будут против того, чтобы другие страны отправляли свои F-16 в Украину", – пишет CNN, ссылаясь на собственные источники.

При этом сам Пентагон также не исключает отправку истребителей Украине. Однако американские чиновники рассматривают это как долгосрочную перспективу, которая, вероятно, будет измеряться годами, а не месяцами.

Сейчас в военной помощи Украине определены другие приоритеты.

"Мы предоставляем им то, с чем, по нашему мнению, они способны работать, обслуживать и поддерживать", – сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Источники CNN говорят, что позиция Штатов по поводу F-16 для Украины изменилась. Если раньше в США считали, что передача ВСУ этих истребителей спровоцирует Россию на эскалацию, то теперь трудности с поставкой самолетов в основном логистические. Там также говорят, что F-16 – очень сложная система.

"Чиновники США и стран-союзников говорят, что самолеты будут непрактичными, потому что они требуют серьезной подготовки и потому, что у России есть обширные зенитные системы, которые могут легко их сбить", - говорится в сообщении.

Самолеты F-16 для Украины

20 января стало известно, что Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство.

21 января посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что в США ожидается широкая поддержка инициативы союзников о передаче Украине истребителей F-16.

25 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал начало работы по получению Украиной американских истребителей F-16.

30 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.

Позже 30 января президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев.

1 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова к обсуждению вопроса передачи Украине истребителей F-16. Подобная военная помощь Киеву не находится под запретом. При этом пока что Киев не обращался к Парижу с официальным запросом о поставках боевых самолетов.

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