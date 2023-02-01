glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Британия "потерялась" в позиции по истребителям F-16 для Украины

1 февраля 2023, 21:42
Великобритания не приняла "твердого" решения о том, что Лондон не будет поставлять Киеву истребители F-16, сказал министр обороны Королевства Бен Уоллес.
Британия, F-16
Британия пока не готова поставлять Украине истребители F-16 / Коллаж Pixabay, Википедия

Британия не приняла окончательного решения по вопросу поставок истребителей F-16 Украине. Лондон считает, что отказ от предоставления боевой авиации Киеву на данный момент является "правильным подходом". Однако "твердого" решения не поставлять военные самолеты на данный момент нет. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

Как сообщает The Guardian, он рассказал о том, что решение Лондона, согласно которому британские власти пока не будут поставлять Киеву американские истребители F-16, нельзя назвать устойчивым.

По его словам, на данный момент подобное решение в Королевстве считают "правильным подходом". При этом они видят в поставках Украине западной бронетехники возможность для ВСУ осуществить определенный прорыв.

"На данный момент, я не думаю, что это правильный подход (передача истребителей)... Что сдвинет этот конфликт в этом году, так это возможность для украинцев развернуть западную бронетехнику против России", - подчеркнул Бен Уоллес.

Истребители F-16 для Украины

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что на данный момент он не поддерживает поставки Украине истребителей F-16.

Глава Белого дома не стал объяснять свою позицию. При этом журналисты не исключили, что Байден мог не расслышать неожиданно последовавший вопрос.

Министр обороны Алексей Резников, комментируя заявление Байдена по F-16 для Украины, отметил, что Киев не в первый раз сталкивается с такой риторикой.

В недавнем прошлом американцы сперва не соглашались передавать РСЗО HIMARS и боевые машины пехоты Bradley.

Журналисты американского издания Politico написали, что в Минобороны США возмутились словами Байдена по вопросу F-16 для Украины и допустили возможность поставок истребителей. Сторонники помощи Киеву в Пентагоне считают, что нужно усиливать поддержку украинского государства.

Смотрите видео Главред - Роман Свитан рассказал, когда Украина получит F-16

Угроза наступления России:

новости Великобритании F-16 война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:42

Британия "потерялась" в позиции по истребителям F-16 для Украины

21:40

Будут трусить всю страну: астролог назвала самые роковые дни для Украины в февралеВидео

21:27

РФ пойдет на эскалацию войны, чтобы отчитаться о своих "победах" на годовщину вторжения - ДаниловВидео

21:15

Гороскоп на завтра 2 февраля 2023: Тельцам – масштабные проекты, а Рыбам – затворничество

21:09

Перекисшая квашення капуста: 4 неожиданных способа вернуть к жизни любимое блюдо

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:53

Грузия призвала после победы Украины вернуть ей Абхазию и Южную Осетию: Данилов ответил ТбилисиВидео

20:38

Зачем 3 февраля утром нужно потрогать ветки деревьев: приметы и что нельзя делатьВидео

20:36

"Обескровим вражескую группировку": Жданов назвал оружие, которое кардинально повлияет на ход войныВидео

20:33

Ракеты с дальностью 150 км для HIMARS поставят Украине: США объявят о решении 3 февраля – WSJВидео

Реклама
19:18

Угледар лично для Шойгу имеет такое значение, как Соледар для Пригожинамнение

19:04

Сыновья Памелы Андерсон, как на ее карьеру повлияло интимное видео с их отцомВидео

19:00

"Сильно сдал назад": Гудков заявил, что Путин стремительно теряет авторитет среди российских элитВидео

18:39

"Подал ему знак "Давай, милый, подходи"": Данилко рассказал о встрече с диктатором ПутинымВидео

18:33

"Что ты с собой творишь?": Киркоров опозорился странным нарядом и привел россиян в шокВидео

18:30

Путин цинично пожаловался на Украину: обвинил в "обстрелах" и просит "помощи" у ведомства ШойгуВидео

18:10

"Меня не приглашали": Зеленский удивил заявлением о новой встрече с БайденомВидео

18:05

"Сохраните время, деньги и жизни": Джонсон призвал Запад немедленно дать Украине необходимое оружиеВидео

18:01

Кислая "Тринити": жена Джастина Бибера похвасталась худосочными ножками в лаковых микрошортах

17:45

"Привет с неба": ВСУ атаковали позиции России и ликвидировали огромную часть оккупантовВидео

17:44

"Нет никаких табу": Франция готова обсуждать поставки Украине истребителей F-16 – PoliticoВидео

Реклама
17:33

Мобилизация в военное время: ограниченно пригодных могут забрать в армиюВидео

17:28

В Украине наметет сугробы снега: синоптики назвали даты разгула стихииВидео

17:24

Князь тьмы покидает сцену: Оззи Осборн сделал заявление о завершении деятельности

17:17

Не стоит ждать, пока гости заметят пятна: как часто нужно стирать шторы и тюль

17:00

Предатель-актер Батурин требует, чтобы не поддержавшие нападение РФ, ехали лечить оккупантов в армию

16:57

"Про подобное часто пишут": "Холостяк" Добрынин рассказал, изменял ли жене

16:53

Эксперт назвал вероятные направления и сроки масштабного наступления РФВидео

16:52

Еще один шаг на пути к НАТО: Польша попросит Альянс дать Украине гарантии безопасностиВидео

16:38

Алека Болдуина обвинили в убийствеВидео

16:26

"Будут рвать друг друга зубами, оружием": после поражения в войне в РФ начнется хаос – политологВидео

16:13

Не только, когда кайфуют: почему на самом деле мурлычут кошки

15:59

Зачем 2 февраля перебирать весь мусор в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

15:56

США могут одобрить поставки F-16 Украине: в Пентагоне возмутились заявлению Байдена – WPВидео

15:52

Удар по коррупции и предателям: в СБУ назвали причину массовых обысковВидео

15:40

Самые волшебные горячие бутерброды на сковороде: рецепт, который покорил всехВидео

15:24

"Безусловно, рассматриваю это": премьер Израиля не отказался от передачи Украине "Железного купола"Видео

15:17

Под Бахмутом украинские пограничники уничтожили группу штурмовиков РФВидео

15:09

Три квартиры на $1 млн, дом и "список желаний": ГБР провела обыски у начальницы налоговой КиеваВидео

15:06

Снежана Онопко раскинула ноги на кожаном диване в леопардовом мини

14:41

Украинские бойцы ликвидировали оккупанта-генсека русской Федерации каратеВидео

Реклама
14:22

Насиловали девушек на "пьяных вечеринках" и публиковали видео: в Киеве разоблачили группу мужчин

14:22

В Украине уволено все руководство таможни - нардеп ГончаренкоВидео

13:59

Заменили на артиста, который против войны: российскому пианисту отменили концерты в ВенеВидео

13:43

Миша Романова показала своего бойфренда, которого долго скрывалаВидео

13:39

Войска США и Британии должны быть в Украине и воевать рядом с ВСУ - полковник

13:35

В Украине ликвидирован атаман-оккупант: у него было шестеро детей

13:16

"Это было ужасно": модель Маремуха рассказала, за что ее заблокировала ТодоренкоВидео

13:15

Глыбы льда и снежные заносы в морозилке: как быстро и безопасно вернуть камере свободу

13:15

"Еще две-три недели и запылает": Никитюк и Павлик песней потроллили АрестовичаВидео

13:05

Гадание на кофейной гуще: как правильно создавать кружево узоров и судеб самостоятельно

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода зимаМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять