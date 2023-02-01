Британия "потерялась" в позиции по истребителям F-16 для Украины

Великобритания не приняла "твердого" решения о том, что Лондон не будет поставлять Киеву истребители F-16, сказал министр обороны Королевства Бен Уоллес.

Британия пока не готова поставлять Украине истребители F-16 / Коллаж Pixabay, Википедия

Британия не приняла окончательного решения по вопросу поставок истребителей F-16 Украине. Лондон считает, что отказ от предоставления боевой авиации Киеву на данный момент является "правильным подходом". Однако "твердого" решения не поставлять военные самолеты на данный момент нет. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

Как сообщает The Guardian, он рассказал о том, что решение Лондона, согласно которому британские власти пока не будут поставлять Киеву американские истребители F-16, нельзя назвать устойчивым.

По его словам, на данный момент подобное решение в Королевстве считают "правильным подходом". При этом они видят в поставках Украине западной бронетехники возможность для ВСУ осуществить определенный прорыв.

"На данный момент, я не думаю, что это правильный подход (передача истребителей)... Что сдвинет этот конфликт в этом году, так это возможность для украинцев развернуть западную бронетехнику против России", - подчеркнул Бен Уоллес.

Истребители F-16 для Украины

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что на данный момент он не поддерживает поставки Украине истребителей F-16.

Глава Белого дома не стал объяснять свою позицию. При этом журналисты не исключили, что Байден мог не расслышать неожиданно последовавший вопрос.

Министр обороны Алексей Резников, комментируя заявление Байдена по F-16 для Украины, отметил, что Киев не в первый раз сталкивается с такой риторикой.

В недавнем прошлом американцы сперва не соглашались передавать РСЗО HIMARS и боевые машины пехоты Bradley.

Журналисты американского издания Politico написали, что в Минобороны США возмутились словами Байдена по вопросу F-16 для Украины и допустили возможность поставок истребителей. Сторонники помощи Киеву в Пентагоне считают, что нужно усиливать поддержку украинского государства.

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