Польша готова передать Украине истребители F-16 – премьер-министр Моравецкий

Польша будет действовать в полной координации со странами альянса НАТО, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий / УНИАН

Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.

В комментарии журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет действовать в полной координации со странами альянса.

"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же и любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос, готова ли Польша передать Украине свои истребители F-16.

На заявление Моравецкого уже отреагировали в ОП.

"Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО. Танки, истребители – отличная компания по превращению российских врагов в удобрения", - написал Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Истребители F-16 для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

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