Истребители Запада на голову выше российских "сушек": Свитан рассказал о боевом могуществе F-16

Ни один боевой самолет агрессора РФ не рискнет подойти к F-16 – американский истребитель отработает по нему еще при попытке атаки, считает Роман Свитан.

Истребитель F-16 гораздо лучше вооружен, чем российские боевые самолеты - эксперт / Коллаж United States Air Force, Википедия

Американский истребитель F-16 и российские боевые самолеты Су-30, Су-34 и Су-35 равны по своим тактико-техническим данным. Однако "американец" гораздо сильнее, поскольку он оснащен вооружением НАТО. Дальность ракет истребителя в 1,5 раза выше ракет, которыми снаряжены самолеты агрессора РФ. Боевая авиация врага не рискнет подойти к F-16 на расстояние пуска своих ракет, потому что истребитель отработает по ней быстрее. Об этом заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Су-30, Су-34 и Су-35 являются основной линейкой российских боевых самолетов. Если говорить о ТТХ, у американских F-16 и "сушек" они практически одинаковые.

"У россиян основную линейку представляют "сушки" – Су-30, Су-34 и Су-35. Это многофункциональные боевые самолеты. Некоторые, в основном, бомбардировщики, другие больше истребители или многофункциональные платформы. По своим тактико-техническим данным – определенным параметрам дальности обнаружения, весу бомбовой нагрузке – F-16 является примерно таким же самолетом", - отметил Свитан.

Однако, по его словам, американский истребитель на голову выше в мощности вооружений. В ракетах, управляемых бомбах, а также режимах работы боевой машины как истребителя, так и средства противовоздушной обороны.

"Преимущество истребителя F-16 над российскими самолетами в том, что у него на порядок лучше вооружение. Ракеты НАТО, носителем которых он является, на голову выше вооружений, которыми оснащены истребители и бомбардировщики противника. Характеристики F-16 и самолетов РФ примерно одинаковые, но в ракетах, управляемых бомбах, режимах работы машины как истребителя, так и ПВО, у американского самолета значительное превосходство", - объяснил эксперт.

Венный летчик-инструктор отметил, что оккупантам сбивать американские истребители F-16 будет сложно, поскольку они оборудованы системами радиоэлектронной борьбы. Самолет может использовать ракеты дальностью в 1,5 раза больше, чем российские "сушки". Поэтому военные самолеты агрессора не смогут эффективно противостоять F-16 в воздухе.

"Что касается авиационной составляющей, ни один российский самолет и близко не сможет подойти к F-16 на расстояние дальности пуска своей ракеты, не попав под удар ракет американского истребителя. Самолет может использовать ракеты, дальность которых в 1,5 раза больше, чем у российских ракет. Западный истребитель отработает по ним быстрее, чем они подойдут", - добавил военный эксперт.

Также он уточнил, что у российских оккупантов в целом возникнут трудности в противостоянии истребителям F-16, поскольку у них нет систем, которые могли бы эффективно бороться с такими боевыми самолетами.

"Эффективно противодействовать определенному количеству таких самолетов, особенно когда они входят в систему противовоздушной обороны и выполняют боевые задачи, очень сложно. У россиян нет таких систем, которые могли бы комплексно решать такие вопросы, как уничтожение F-16", - подчеркнул Роман Свитан.

Истребители F-16 для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

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