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Зеленский прибыл в Великобританию, планируется встреча с королем и выступление перед парламентом

8 февраля 2023, 13:02
Президент Украины прилетел в Лондон самолетом Королевских ВВС Великобритании. Его встретил премьер-министр Риши Сунак в аэропорту Станстед.
Сунак встретил Зеленского в Великобритании
Сунак встретил Зеленского в лондонском аэропорту / Фото: Twitter/Rishi Sunak

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, прибыл с визитом в Великобританию. Он прилетел в Лондон самолетом Королевских ВВС.

Возле трапа в лондонском аэропорту Станстед главу Украинского государства встретил премьер-министр страны Риши Сунак.

"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством незыблемой дружбы между нашими двумя странами", – заявил перед встречей Сунак.

Зеленский прибыл в Лондон
Зеленский прибыл в Лондон / скриншот
Встреча Зеленского и Сунака в аэропорту
Встреча Зеленского и Сунака в аэропорту / скриншот

Президент Украины отправится на Даунинг-стрит, где встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, после чего в 13:00 выступит перед парламентом.

Позже глава государства поедет на юго-запад, где встретится с украинскими военными, которые проходят учения в Великобритании.

Букингемский дворец также подтвердил, что король Чарльз будет иметь сегодня аудиенцию с Зеленским.

Ранее издание Sky News написало о неожиданном визите в Лондон президента Украины. Сообщалось, что в среду, 8 февраля, Зеленский приедет в Великобританию, где встретится с премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными.

Эта поездка стала вторым визитом Зеленского за пределы Украины после полномасштабного вторжения России почти год назад. Первой заграничной поездкой украинского лидера стал визит в Вашингтон в декабре 2022.

Sky News также написало о том, что британский премьер объявит о расширенной программе подготовки украинских войск, а также о поставке Киеву дальнобойного оружия.

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