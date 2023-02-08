Зеленский прибыл в Великобританию, планируется встреча с королем и выступление перед парламентом

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, прибыл с визитом в Великобританию. Он прилетел в Лондон самолетом Королевских ВВС.
Возле трапа в лондонском аэропорту Станстед главу Украинского государства встретил премьер-министр страны Риши Сунак.
"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством незыблемой дружбы между нашими двумя странами", – заявил перед встречей Сунак.
Президент Украины отправится на Даунинг-стрит, где встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, после чего в 13:00 выступит перед парламентом.
Позже глава государства поедет на юго-запад, где встретится с украинскими военными, которые проходят учения в Великобритании.
Букингемский дворец также подтвердил, что король Чарльз будет иметь сегодня аудиенцию с Зеленским.
Ранее издание Sky News написало о неожиданном визите в Лондон президента Украины. Сообщалось, что в среду, 8 февраля, Зеленский приедет в Великобританию, где встретится с премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными.
Эта поездка стала вторым визитом Зеленского за пределы Украины после полномасштабного вторжения России почти год назад. Первой заграничной поездкой украинского лидера стал визит в Вашингтон в декабре 2022.
Sky News также написало о том, что британский премьер объявит о расширенной программе подготовки украинских войск, а также о поставке Киеву дальнобойного оружия.
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