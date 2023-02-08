Сегодня президент Зеленский посетит Великобританию - Sky News

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, прибудет в Великобританию, где встретится с премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными. Об этом сообщает Sky News.
Это будет первый визит главы Украинского государства в Великобританию после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Также эта поездка может стать вторым визитом Зеленского за пределы Украины после полномасштабного вторжения России почти год назад. Первой заграничной поездкой украинского лидера стал визит в Вашингтон в декабре 2022.
Ранее Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в саммите стран-членов Евросоюза, который состоится в четверг, 9 февраля. 27 лидеров ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить такие темы: Украина, миграция и реакция блока на закон о снижении инфляции в США.
При этом сорвать визит украинского президента могут проблемы с безопасностью.
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Визит Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря 2022 года отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.
После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.
Также Зеленский выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии. В общей сложности выступление Зеленского в Конгрессе США длилось более двадцати минут. Конгрессмены стоя приветствовали лидера Украины аплодисментами несколько минут подряд.
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