Зеленскому аплодировали стоя: о чем говорил президент Украины в Конгрессе США - основные заявления

Президент Украины выступил на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.

Зеленский выступил в Конгрессе США / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря во время официального визита в США выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии. В общей сложности выступление Зеленского в Конгрессе США длилось более двадцати минут.

Конгрессмены стоя приветствовали лидера Украины аплодисментами несколько минут подряд. Зеленский поблагодарил за аплодисменты, отметив, что для него этого многовато, поэтому пусть все будет для великого украинского народа.

Зеленского в Конгрессе приветствовали стоя / скриншот

Президент также поблагодарил Конгресс и всех американцев за мощную поддержку нашей страны.

"Дорогие американцы во всех штатах, городах и общинах. Все, кто высоко ценят свободу и справедливость так же как и мы, украинцы. Госпожа вице-президент, я благодарю за ваши усилия в помощи Украины. Госпожа спикер, вы смело посещали Украину во время полномасштабной войны, спасибо вам, это большая привилегия для меня – быть здесь. Дорогие члены Конгресса, представители обеих партий, которые также посещали Киев. Это высокая честь для меня – быть в американском Конгрессе и говорить вам и всем американцам", – сказал президент во время своей речи.

Основные моменты из выступления Зеленского в Конгрессе США

Сейчас решается не только судьба и будущее Украины, но и судьба всего цивилизованного мира.

"Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность людей – украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки и их дети и внуки. Это битва за то, кто победит в умах следующих поколений свободного мира", - сказал президент.

Украине необходимо оружие.

Зеленский отметил, что для того чтобы переломить ход боевых действий в свою пользу, а не только обороняться, Украине критически необходимо американское оружие, в частности, пушки, снаряды, РСЗО, бронетехника и авиация.

"У нас есть артиллерия. Спасибо. Достаточно ли ее? На самом деле, нет", - подчеркнул президент Украины.

"Нам надо больше ваших "Патриотов", чтобы можно было остановить российский террор против наших городов и чтобы украинские патриоты могли вовсю работать ради нашей победы", - сказал Зеленский.

Украинцы не просят американских военных сражаться вместо нас.

"Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас. Но управлять современными американскими танками и самолетами могут украинские солдаты", - подчеркнул президент.

Битва за Бахмут определит, как будут развиваться события.

По словам Зеленского, Россия нашла себе союзника в террористических действиях против Украины. И это - Иран. Страна поставляет РФ сотни дронов-камикадзе. По мнению президента, в интересах США остановить эти страны, пока они не нанесли удар по союзникам американцев.

"Битва за Бахмут определит, как будут развиваться события. Если ваши системы Patriot прекратят российский террор против наших городов, это защитит нашу свободу. Когда Россия не может захватить наши города, она пытается разрушить их. В этой геноцидной войне Россия нашла союзника – Иран. Иран присылает сотни смертоносных дронов России. Это угроза для нашей критически важной инфраструктуры. Таким образом, один террорист нашел другого", - отметил глава государства.

Украина будет бороться до победы.

Несмотря на все атаки со стороны России, украинский народ продолжает вести свою борьбу до победы.

"Если будут российские ракеты – мы сделаем все, что можем, чтобы защититься. Если будут иранские дроны, и нашим людям придется идти в бомбоубежище вечером перед Рождеством – украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга", - сказал Зеленский.

Байден поддержал "формулу мира".

Президент США Джо Байден в ходе переговоров поддержал инициативу Зеленского по проведению международного саммита мира уже этой зимой.

Фундаментом саммита должна стать предложенная Зеленским на саммите G-20 "Формула мира", состоящая из десяти пунктов.

Как сообщал Главред, Зеленский подарил членам Конгресса флаг Украины, который ему на днях передали защитники Бахмута.

"Наши герои дали мне флаг тех, кто защищает Украину, Европу, мир ценой своей жизни. Они просили передать этот флаг вам, американскому Конгрессу, членам Палаты... чьи решения могут спасти миллионы людей. Пусть эти решения будут приняты. Пусть этот флаг будет с вами, дамы и господа. Этот флаг – символ нашей победы в этой войне. Мы стоим. Мы победим, потому что мы объединены - Украина, Америка, весь свободный мир", - сказал президент.

Зеленский в США передает флаг Украины конгрессменам / скриншот

От главы демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси Зеленский получил флаг США, который в тот день развевался над зданием Конгресса.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Байден заявил, что Украина превзошла ожидания России, одержав победу в битвах за Киев, Харьков и Херсон. Байден отметил, что украинский гарант ищет справедливого мира. Зато российский диктатор Владимир Путин не намерен остановить эту несправедливую войну.

В свою очередь, Зеленский заявил, что его визит в США стал историческим для отношений Украины и Америки - за 300 дней полномасштабной войны они вышли на новый уровень.

"Мы вышли на уровень реального союзничества, которое наполнено содержанием", - сказал Зеленский.

Поездку президента Украины в США обеспечивал амриканский военный самолет. Различные структуры США были активно вовлечены в организацию и обеспечение мер безопасности во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Их задачей было вывезти Зеленского из Украины, которую президент оставил впервые с начала российского вторжения, и вернуть его в Украину.

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