Зеленский в США передал конгрессменам флаг Украины из Бахмута

Выступая в Конгрессе, глава государства сравнил смелость украинских воинов и американских во время Второй мировой войны.

Зеленский передал конгрессменам флаг Украины из Бахмута / скриншот

Во время выступления в Конгрессе США 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей поездке в Бахмут накануне визита в Вашингтон и сравнил украинских солдат с американскими во время Второй мировой войны.

Город Бахмут в Донецкой области является одной из самых горячих точек на фронте.

"Россияне используют все, что могут, против Бахмута и против других городов. Однако наши Силы обороны выстаивают. И мы все гордимся ими. Российская техника примитивна: они сжигают все, что могут. Когда храбрые американские солдаты сражались против гитлеровских войск на Рождество в 1944 году. Храбрые украинские солдаты делают то же самое", - сказал глава государства.

Зеленский передал конгрессменам флаг Украины из Бахмута.

"Пусть этот флаг останется с вами", - сказал глава государства.

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