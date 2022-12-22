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Зеленский в США передал конгрессменам флаг Украины из Бахмута

22 декабря 2022, 03:23
Выступая в Конгрессе, глава государства сравнил смелость украинских воинов и американских во время Второй мировой войны.
Зеленский передал конгрессменам флаг Украины из Бахмута
Зеленский передал конгрессменам флаг Украины из Бахмута / скриншот

Во время выступления в Конгрессе США 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей поездке в Бахмут накануне визита в Вашингтон и сравнил украинских солдат с американскими во время Второй мировой войны.

Город Бахмут в Донецкой области является одной из самых горячих точек на фронте.

"Россияне используют все, что могут, против Бахмута и против других городов. Однако наши Силы обороны выстаивают. И мы все гордимся ими. Российская техника примитивна: они сжигают все, что могут. Когда храбрые американские солдаты сражались против гитлеровских войск на Рождество в 1944 году. Храбрые украинские солдаты делают то же самое", - сказал глава государства.

Зеленский передал конгрессменам флаг Украины из Бахмута.

"Пусть этот флаг останется с вами", - сказал глава государства.

Новость дополняется....

война в Украине новости США Владимир Зеленский Бахмут флаг Украины
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