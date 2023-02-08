Британия передаст Украине вооружение дальнего действия – Sky News

Возможно, речь идет о высокоточной дозвуковой крылатой авиаракете с автономным наведением Storm Shadow/SCALP.

Риши Сунак и Владимир Зеленский сегодня встретятся в Британии, пишут СМИ / Фото president.gov.ua

На встрече с президентом Владимиром Зеленским в среду, 8 февраля, британский премьер-министр Риши Сунак предложит Киеву военные "средства дальнего радиуса действия". Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

Как объяснили в офисе главы правительства Британии, это будет сделано, "чтобы помешать России постоянно наносить удары по гражданской и критически важной национальной инфраструктуре Украины".

Возможно, речь идет о высокоточной дозвуковой крылатой авиаракете с автономным наведением Storm Shadow/SCALP. Это англо-французской разработке, которая производится компанией MBDA, имеет боевую часть массой 450 кг и может поражать цели на дистанции от 250 до 1000 км.

На вооружении в Британии – менее 1000 таких ракет. Есть также ее облегченный вариант.

По данным Sky News, Сунак также предложит поддержать британскую подготовку украинских военнослужащих, в том числе пилотов истребителей, чтобы они могли летать на истребителях стандарта НАТО.

Британский премьер также предложит начать немедленную программу подготовки морских пехотинцев.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, прибудет в Великобританию, где встретится с премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными, сообщает Sky News.

Эта поездка может стать вторым визитом Зеленского за пределы Украины после полномасштабного вторжения России почти год назад. Первой заграничной поездкой украинского лидера стал визит в Вашингтон в декабре 2022.

Напомним, в январе Риши Сунак заявил, что собирается максимально ускорить дипломатическую и военную поддержку Украины в самые ближайшие недели.

Сунак обязался сохранить на прежнем уровне либо даже превзойти оборонную поддержку Украины со стороны Великобритании. И уже поручил министрам и официальным лицам обеспечить максимальную активность во всем спектре поддержки официального Киева.

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