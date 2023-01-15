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Британский премьер анонсировал передачу Украине партии мощных САУ AS-90

15 января 2023, 07:48
Премьер Великобритании Риши Сунак намерен ускорить дипломатическую и военную поддержку Украины в ближайшие недели - в том числе танками и САУ.
САУ, Сунак
Британский премьеры анонсировал передачу Украине партии мощных САУ AS-90 / скриншот из видео, Википедия

Британский премьер Риши Сунак собирается максимально ускорить дипломатическую и военную поддержку Украины в самые ближайшие недели. Об этом говорится в заявлении его канцелярии.

Сунак обязался сохранить на прежнем уровне либо даже превзойти оборонную поддержку Украины со стороны Великобритании. И уже поручил министрам и официальным лицам обеспечить максимальную активность во всем спектре поддержки официального Киева.

Представители министерства обороны Великобритании считают − уже сложилась ситуация, в которой русские оккупанты отстает из-за проблем с пополнением запасов и резкого падения морального духа. Поэтому премьер-министр призвал западных союзников как можно скорее развернуть запланированную поддержку на 2023 год – для того, чтобы добиться максимального эффекта.

Как говорят чиновники, отправка танков модели Challenger 2 в Украину – начало смены направления поддержки со стороны Великобритании. На Даунинг-стрит заверяют, что первая партия из 14 танков отправится в Украину уже в ближайшие недели.

Кроме того, ожидается, что за танками последуют около 30 самоходных артиллерийских установок AS-90. Планируется, что министр обороны Бен Уоллес изложит дополнительные детали этой поддержки в Палате общин в ближайший понедельник, 16 января.

Справка. AS-90 – самоходная артиллерийская установка, созданная оборонно-промышленным комплексом Соединенного Королевства. Пушка САУ AS-90 с калибром 155 мм, длиной 39 калибров способна произвести выстрел обычным снарядом на расстояние 24,7 км, а с длиной ствола в 52 калибра – 30 км.

Военная помощь Украине

Недавно главы МИД стран-членов НАТО заявили, что Альянс продолжит усиливать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Министры заверили, что поддержка будет продолжаться столько, сколько это необходимо.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что окончательное решение по передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не принято, однако в Североатлантическом альянсе продолжаются дискуссии по этому поводу.

Также Столтенберг говорил, что Альянс намерен помогать Украине защищаться от российской агрессии "столько, сколько это будет нужно", и поможет нашей стране пережить эту зиму. Как отметил Столтенберг, в Украину доставят топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.

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