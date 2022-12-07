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Лукашенко что-то задумал: Беларусь перемещает войска вдоль границы с Украиной

7 декабря 2022, 21:46
Причиной таких действий белорусской армии является якобы рост напряженности вдоль украино-белорусской границы.
Лукашенко что-то задумал: Беларусь перемещает войска вдоль границы с Украиной
Беларусь перемещает войска вдоль границы с Украиной / Сайт президента, Минобороны Беларуси

Беларусь, которая является ближайшим соратником страны-агрессоры России, начала перемещать войска и технику вдоль границы Украины. Там ссылаются на якобы "контртеррористическую угрозу". Об этом сообщает CNN, ссылаясь на белорусские издания.

Как отмечается, причиной таких действий белорусской армии является якобы рост напряженности вдоль украино-белорусской границы.

"В этот период планируется перемещение военной техники и личного состава сил безопасности, временное ограничение передвижения граждан (транспорта) отдельными дорогами общего пользования и участками местности, использование имитационной оружия с учебной целью", - цитирует CNN сообщение Совбеза Беларуси.

Кроме того, сообщается, что Беларусь объявила о начале военных учений в рамках осенней призывной кампании для прохождения начальной военной подготовки новобранцев.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера зайдя из Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.

В то же время аналитики американского Института изучения войны отмечают, что риск вторжения из Беларуси в ближайшие месяцы остается низким. Ведь российские оккупанты не могут даже перекрыть украинские линии снабжения с Запада путем наземного наступления. Вторжение из Беларуси для оккупационных войск будет очень сложным, их наступление могут затормозить Припятские болота на севере нашего государства.

Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

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