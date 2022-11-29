Военный эксперт объяснил, при каких факторах вероятна атака из Беларуси на Киев / коллаж фото УНИАН

Нападение на Украину из пределов Беларуси возможно только в том случае, если Кремлю удастся накопить не менее 20 тысяч опытных солдат и офицеров. Соответствующее мнение высказал известный военный эксперт Юрий Федоров в эфире у российского правозащитника и блогера Марка Фейгина.

Сейчас, говорит специалист, попытка наступления на Киев и Волынь нынешними силами белорусской армии заранее обречена на провал.

"Речь идет о том, что 12-15 тысяч белорусских военных за большие деньги якобы готовы осуществить такой прорыв - то ли на Киев, то ли на западном направлении. 12-15 тысяч ‒ 2,5-3 мотострелковых бригады, не имеющих боевого опыта", ‒ отметил Федоров.

Специалист особо напомнил Фейгину и зрителям ‒ украино-белорусская граница мощно укреплена.

"Там минные поля выложены, мосты либо взорваны, либо заминированы, устроены разного рода фортификационные сооружения на всех направлениях. По поводу западного направления ‒ там придется идти через леса и болота. Это удовольствие ниже среднего и крайне рискованное предприятие. Для этого требуется очень серьезная подготовка, а обороняющаяся сторона, Вооруженные силы Украины, имеет все основания, чтобы эти колонны, которые будут двигаться по дорогам, а иначе они просто потонут в болотах, расстреливать справа и слева", ‒ сказал Федоров.

Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Напомним, ранее офицер ВСУ Игорь Лапин говорил, что повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально. Оно может произойти, когда войска РФ будут существенно проигрывать Вооруженным силам Украины.

"Я убежден, что будет повторное наступление из Беларуси. Как только наши войска будут освобождать крупные города, например Херсон, это обязательно произойдет. Это же касается и Луганской и Донецкой областей. Это нужно россиянам, чтобы отвлечь внимание наших сил и растянуть тылы украинской армии", - сказал Лапин.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

По словам Арестовича, боеспособная группировка российской армии на территории Беларуси не будет сформирована "ни сегодня, ни завтра, ни через две-три недели". Накопить достаточно сил для такого наступления россиянам удастся не раньше, чем в конце ноября или в начале декабря.

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