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Военный эксперт пояснил, насколько сейчас велика угроза наступления из Беларуси

10 ноября 2022, 20:11

Военный эксперт Петр Черник рассказал, что ему угроза нового российского вторжения из Беларуси в Украину маловероятна.

Лукашенко, самолет
Военный эксперт пояснил, насколько сейчас велика угроза наступления из Беларуси / УНИАН и Минобороны Беларуси

Поскольку белорусский диктатор Александр Лукашенко сейчас ‒ полностью подконтрольная фигура для путинского режима, то Кремль будет его склонять нападению на Украину с Севера. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

Однако, говорит специалист, сейчас у ВСУ есть все, что нужно, чтобы отразить возможное нападение белорусских войск.

"Путин держит у Лукашенко у горла очень острый нож. Потому Беларусь по факту находится в войне с Украиной. С их территории наносятся ракетные удары, оттуда вылетают "шахеды", в начале войны ворвались в Чернобыльскую зону именно оттуда. Состоится ли новая сухопутная компонента – пока маловероятно", – объяснил аналитик.

Черник также убежден, что режим белорусского диктатора Александра Лукашенко обречен. Причем сам "картофельный диктатор" об этом прекрасно знает.

Напомним, ранее офицер ВСУ Игорь Лапин говорил, что повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально. Оно может произойти, когда войска РФ будут существенно проигрывать Вооруженным силам Украины.

"Я убежден, что будет повторное наступление из Беларуси. Как только наши войска будут освобождать крупные города, например Херсон, это обязательно произойдет. Это же касается и Луганской и Донецкой областей. Это нужно россиянам, чтобы отвлечь внимание наших сил и растянуть тылы украинской армии", - сказал Лапин.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

По словам Арестовича, боеспособная группировка российской армии на территории Беларуси не будет сформирована "ни сегодня, ни завтра, ни через две-три недели". Накопить достаточно сил для такого наступления россиянам удастся не раньше, чем в конце ноября или в начале декабря.

Другие новости:

Беларусь Александр Лукашенко война России и Украины Петр Черник
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