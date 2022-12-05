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"Лукашенко публично ликвидируют": эксперт заявил, что Россия может готовиться к аннексии Беларуси

5 декабря 2022, 21:41
Кремль может представить Лукашенко, как предателя. Мол, он продался Западу, а потому Беларусь надо освобождать.
'Лукашенко публично ликвидируют': эксперт заявил, что Россия может готовиться к аннексии Беларуси
Россия может готовиться к вторжению в Беларусь / kremlin.ru

Российская Федерация может готовиться к вторжению в Беларусь и ее полной аннексии. Более того, россияне могут ликвидировать самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко и выдать это как "освобождение белорусского народа". Такое мнение высказал политтехнолог Михаил Шейтельман в комментарии 24 каналу.

Шейтельман считает, что россияне намеренно убили министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, отрезав таким образом Лукашенко от Запада. По его словам, есть такая вероятность, что Россия планирует аннексировать Беларусь. Доказательством этого являются недавние визиты в РБ министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Российские войска реально могут начать наступление на Минск с целью захвата власти. Даже возможно уничтожение Лукашенко. Я не верю, что Лукашенко убьют тихонько, как Макея, и поставят своего. Таких заговоров не будет", - сказал политтехнолог.

Как отметил Шейтельман, России нужна победоносная война на фоне поражения в Украине. С этой целью они и могут провести ее в Беларуси. Еще до вторжения в Украину они рассматривали различные варианты на случай поражения в нашем государстве.

"Говорили о Казахстане, но за его территориальную целостность высказался Китай. Говорили о Литве, но там НАТО. Поэтому, остались только Грузия и Беларусь. Кремль представит это российскому народу, мол, в последний момент мы буквально опередили войска НАТО, которые собирались зайти в Минск. Это логично, потому что так в свое время СССР говорил об Афганистане. Поэтому вот эти визиты - это уже похоже, к сожалению, на подготовку к аннексии", - отметил эксперт.

По его словам, Кремль может представить Лукашенко, как предателя. Мол, он продался Западу, а потому Беларусь надо освобождать.

"И именно так его могут убить публично в центре Минска, когда он лично с автоматом будет защищаться. Это еще и будет представлено, как то, что сбылась мечта белорусского народа. Он в 2020 году пытался избавиться от диктатора Лукашенко, но не смог, потому что Лукашенко тогда победил с помощью своего ОМОНа. Однако пришли российские солдаты и освободили белорусский народ, спасли его от кровавого диктатора", - подчеркнул политтехнолог.

Лукашенко панически боится войны с Украиной

Недавно российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявлял, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

"То есть Беларусь будет обстреливаться. Это уже очевидно. Туда прилетят и "Хаймарисы", и другое оружие. А риски там совсем другие. Как бы ему (Лукашенко, - ред.) самому не погибнуть. Он также боится, и его страх вполне обоснован", - считает Фейгин.

Кроме того, Фейгин заявлял, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

"Сопротивление Лукашенко вызывает межевое раздражение, которое может повлечь его ликвидацию. Однако Лукашенко тоже не глуп. Он думает о своей безопасности и знает, откуда есть угроза. Ее много и диктатор пытается защищаться", - сказал правозащитник.

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Беларусь Александр Лукашенко Владимир Путин
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