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"До последнего украинца или поляка": Лукашенко жалко пугает Украину продолжением войны

3 декабря 2022, 20:06

Самопровозглашенный президент РБ также признал, что в Беларуси и российские, и белорусские офицеры готовят военных двух стран.

'До последнего украинца или поляка': Лукашенко жалко пугает Украину продолжением войны
Лукашенко пугает Украину продолжением войны / kremlin.ru

Белорусский диктатор Александр Лукашенко жалко пугает Украину, что война может продолжаться "до последнего украинца или поляка". Об этом Лукашенко сказал на встрече с Шойгу, сообщает провластное агентство БЕЛТА.

"Я не собираюсь здесь никого пугать. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не оглядываясь на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего то ли украинца, то ли уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится", - сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент РБ также признал, что в Беларуси и российские, и белорусские офицеры готовят военных двух стран.

"Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевое слаживание подразделений Белоруссии и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и русских готовят. Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши – защитники Союзного государства – смогли отразить любую агрессию... Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся", - сказал он.

При этом Лукашенко цинично заверил, что ни Россия, ни Беларусь якобы не хотят войны.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя из Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.

В то же время аналитики американского Института изучения войны отмечают, что риск вторжения из Беларуси в ближайшие месяцы остается низким. Ведь российские оккупанты не могут даже перекрыть украинские линии снабжения с Запада путем наземного наступления. Вторжение из Беларуси для оккупационных войск будет очень сложным, их наступление могут затормозить Припятские болота на севере нашего государства.

Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

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