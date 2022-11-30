Наступление может быть не только из Беларуси: в ГУР рассказали, где снова может быть вторжение

Наступление может быть не только из Беларуси / Коллаж ua.depositphotos.com и t.me/modmilby

В Беларуси находится около 9 тысяч военных из первой танковой дивизии. Они могут попытаться наступать не только из Беларуси, но и на Харьковском направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"В то же время если говорить о перспективе (повторного наступления со стороны Беларуси - Главред), то такая угроза существует и есть планы применения группировки войск Союзного государства Беларусь-Россия. Проблема только заключается в том, что на сегодняшний день недостаточно вооружения, которое перевезено на территорию РБ", – сказал Скибицкий.

В Беларуси скоро активизируется боевая подготовка, ведь с 1 декабря у Вооруженных сил Беларуси начинается новый учебный год.

"То есть войска будут выходить на полигоны, будет отрабатываться боевое согласование, поэтому мы ожидаем, что будут активные меры оперативной и боевой подготовки. Поэтому мы отслеживаем все, что там происходит", - объяснил Скибицкий.

Пока в Беларуси нет группировок, которые могли ы свидетельствовать о том, что Лукашенко готовится ко вторжению. Однако возможное развертывание системы управления группировки военного времени может стать "маркером", указывающим на готовность группировки.

Вторжение в Украину о стороны Беларуси

В начале ноября в Генштабе ВСУ заявляли, что пока что угрозы повторного вторжения в Украину со стороны Беларуси нет. Сейчас ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая и стабильная, но через 2-3 месяца ситуация может измениться. Ведь именно столько времени понадобится РБ для того, чтобы подготовить военнослужащих.

Офицер ВСУ Игорь Лапин считает, что повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально. Оно может произойти, когда войска РФ будут существенно проигрывать Вооруженным силам Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

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