"Хотят открыть второй фронт": Кулеба ответил, готова ли Украина к возможному нападению из Беларуси

Кулеба ответил, готова ли Украина к возможному нападению из Беларуси/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин стягивает свои войска к Беларуси и пытается склонить самопровозглашенного президента РБ, чтобы и его войска открыто вступили в войну. Для Путина нужно противостояние с Украиной на севере нашего государства, чтобы оттянуть часть украинских войск с юга и востока и ослабить там контрнаступление.

Украина сейчас работает над предотвращением угрозы нападения со стороны Беларуси, но при этом готовится к разнообразным сценариям развития событий. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Он пояснил, что стране-агрессоре выгодно открытие второго фронта на севере Украины, ведь таким образом Путин будет пытаться сковать украинские военные силы и ослабить давление контрнаступления на юге и востоке.

Однако украинским военным понятны намерения Кремля, и они следят за ситуацией. Кулеба отметил, что Владимиру Зеленскому уже сделаны все доклады по этому вопросу, и президент Украины дал соответствующие поручения военным и дипломатам

"Сейчас каждый делает всё на своих участках фронта, чтобы предотвратить это и сделать Украину максимально подготовленной к любому сценарию", – отмечает глава МИД.

Риск вторжения из Беларуси остается низким

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что риск вторжения из Беларуси в ближайшие месяцы остается низким. Ведь российские оккупанты не могут даже перекрыть украинские линии снабжения с Запада путем наземного наступления.

Вторжение из Беларуси для оккупационных войск будет очень сложным, их наступление могут затормозить Припятские болота на севере нашего государства.

Также аналитики отмечают, что в оккупантов мало шансов ухудшить украинские логистические линии своим вторжением с севера, ведь у Украины есть достаточно автодорожных и железнодорожных узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией. Для того, чтобы перекрыть больше путей снабжения, захватчикам разве что придется продвигаться больше вглубь Украины. Но на это у оккупантов сейчас нет сил.

Кроме этого, отмечается, что военная группировка россиян в Беларуси по состоянию на это время слишком мала, чтобы представлять угрозу Киеву.

Риск повторного нападения оккупантов из Беларуси

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Путин будет накапливать свои силы в Беларуси и создаст там новую группировку российской армии. Он может бросить эту группировку в новое наступление на Киев при определенных условиях. Однако захватчики не будут готовы идти в атаку с севера в ближайшее время – наступление будет возможно лишь ближе к Новому году.

В то же время помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин отметил, что РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

В ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя из Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.

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