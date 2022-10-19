Лукашенко за Путина, но опасается социального взрыва в случае частичной мобилизации в Беларуси – ГУР

Лукашенко пытается показать Путину, что он якобы сдерживает ВСУ от применения резервов на юге и востоке / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН, Минобороны Беларуси

Если Беларусь пойдет на частичную мобилизацию по примеру России, ситуация будет еще сложнее, чем в стране-агрессоре, и может обернуться социальным взрывом. Александр Лукашенко понимает обстановку и опасность прямого участия РБ в войне России против Украины. Он пытается показать Путину, что своими заявлениями якобы отвлекает ВСУ от применения части резервов на востоке и юге. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

Как сообщили в ГУР, Лукашенко понимает опасность частичной мобилизации в Беларуси. Ситуация может обернуться социальным взрывом. Минск пытается показать поддержку страны-агрессора, но опасается напрямую включаться в войну России против Украины.

"Незаконный белорусский режим все больше осознает всю опасность принятия им решения относительно открытого присоединения к широкомасштабной вооруженной агрессии РФ. Лукашенко пытается продолжать делать громкие заявления и показывать Путину, что своими действиями выполняет союзнические обязательства, отвлекающие значительную часть резервов ВС Украины от возможного их применения на фронте на востоке и юге", - отметили в ГУР.

Также в разведке добавили, что Минск, под видом запуска мобилизационных мероприятий, в ходе работы спецслужб скрыто изучает возможную реакцию общества относительно присоединения к протестам.

В ГУР подчеркнули, что самозваные "власти" не уверены в поддержке военных авантюр России населением Беларуси.

Лукашенко в войне России против Украины

Непризнанный белорусский президент Александр Лукашенко в сентябре сказал, что Минск выступает на стороне Москвы в войне РФ против Украины. По словам Лукашенко, РБ якобы верит в "демилитаризацию" Киева и опасается, мол, размещения Североатлантическим альянсом ядерного оружия в Украине.

15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны с военными РФ. Речь идет об оккупантах, которые входят в состав совместной группировки войск Союзного государства. Подразделение формируют якобы из-за "угрозы Беларуси". Запланировано проведение боевой подготовки.

Также Лукашенко неожиданно предложил "переговоры" по завершению войны России с Украиной.

В русле пропаганды РФ он назвал президента Украины Владимира Зеленского "несамостоятельным" политиком, которому, дескать, запретили говорить с Москвой. С кем конкретно нужно "говорить", Лукашенко так и не уточнил.

Смотрите видео ТСН - Лукашенко отправил десятки танков в Белгородскую область

Другие новости: