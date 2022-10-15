Путин и Лукашенко развертывают войска: в Беларусь прибыли эшелоны с оккупантами РФ

Войска России прибыли в республику Беларусь / Минобороны Беларуси

На территорию республики Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными. Речь идет о солдатах, которые входят в состав совместной группировки войск Союзного государства Москвы и Минска. Запланировано проведение боевой подготовки.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, военные РФ прибыли в в страну в ночь на субботу, 15 октября. На территории соучастника агрессии против Украины прибыли оккупанты, которые входят в группировку войск Союзного государства. Появились соответствующие фотографии встречи с цветами, рушником, хлебом и солью. Будут проводиться специальные плановые мероприятия боевой подготовки.

Войска РФ в Беларуси / Минобороны Беларуси

Войска РФ в Беларуси / Минобороны Беларуси

Войска РФ в Беларуси / Минобороны Беларуси

Войска РФ в Беларуси / Минобороны Беларуси

Сколько российских оккупантов приехало в Беларусь, Минск не сообщил. В украинской разведке указывали, что Россия намерена разместить на территории РБ 20 тысяч мобилизованных.

Беларусь в войне России против Украины

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко в сентябре заявил, что Минск на стороне Москвы в войне России против Украины. По его словам, РБ якобы верит в "демилитаризацию" Киева, а также опасается, мол, размещения НАТО ядерного оружия на территории Украины.

10 октября Лукашенко объявил о развертывании вместе с Путиным совместной группировки войск России и Беларуси. Основу группировки якобы должны составить белорусские военные. При этом он обвинил Украину в, дескать, открытии фронта против Беларуси.

15 октября Лукашенко вдруг предложил "переговоры" по завершению войны России против Украины.

В рамках риторики российской пропаганды он назвал Зеленского якобы "несамостоятельным" и сказал, что президенту Украины, мол, "запретили вести диалог".

С кем вести "переговоры" предлагает Лукашенко, он не уточнил.

Смотрите видео ТСН - у Лукашенко есть план по Украине

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