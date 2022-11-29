Для обучения, а не вторжения в Украину: в ISW назвали цель развертывания войск РФ в Беларуси

Белорусские войска маловероятно будут атаковать Украину, считают аналитики / Фото Reuters

Страна-агрессор Россия развернула войска и стянула технику на территорию Беларуси в ноябре 2022 года. Таким образом Кремль пытается усилить российский учебный потенциал и провести информационную операцию, нацеленную на Запад. Такое мнение озвучили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете.

Спутниковые снимки указывают на увеличение боевой техники РФ, в том числе танков, на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Бресте.

Мониторинговая организация "Беларускі Гаюн" проинформировала о том, что Кремль перебросил туда же 15 зенитно-ракетных комплексов Тор-М2 и 10 единиц неопределенного инженерного оборудования.

Эксперты ISW считают, что "эти дислокации поддерживают усилия России по обучению, а не подготовке к боевым действиям из Беларуси".

Отмечается также, что 28 ноября украинский Генштаб сообщил, что, по его оценкам, российские силы перебросят "некоторые подразделения" из Беларуси в неопределенный район после того, как подразделения "примут боевую способность".

Соответствующие заявления указывают на то, что боевые потери среди российских инструкторов и стрессы, связанные с мобилизацией, уменьшили обучающий потенциал РФ, вероятно, увеличив зависимость от Беларуси в плане учебного потенциала, объясняют специалисты.

"Кремль также, вероятно, стремится использовать развертывание российских войск в Беларуси как информационную операцию, чтобы зафиксировать украинские силы вокруг Киева, чтобы предотвратить их использование на юге и востоке. Белорусские войска маловероятно будут атаковать Украину", - добавили в Институте изучения войны.

Вторжение в Украину о стороны Беларуси

В начале ноября в Генштабе ВСУ заявляли, что пока что угрозы повторного вторжения в Украину со стороны Беларуси нет. Сейчас ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая и стабильная, но через 2-3 месяца ситуация может измениться. Ведь именно столько времени понадобится РБ для того, чтобы подготовить военнослужащих.

Офицер ВСУ Игорь Лапин считает, что повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально. Оно может произойти, когда войска РФ будут существенно проигрывать Вооруженным силам Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

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