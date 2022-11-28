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"Пышные похороны могут устроить уже ему": Лукашенко боится ликвидации русскими - оппозиционер

28 ноября 2022, 13:20

Самопровозглашенный президент Беларуси Алексадр Лукашенко всерьез опасается, что его могут ликвидировать русские спецслужбы.

Лукашенко, Россия
Лукашенко боится ликвидации русскими - оппозиционер / коллаж фото УНИАН

Белорусский диктатор Александр Лукашенко очень испугался внезапной смерти руководителя Министерства иностранных дел этой страны Владимира Макея – и потому "Бацька" быстро поменял охрану и прислугу. Как написал на своей странице в Twitter российский оппозиционер Леонид Невзлин, Лукашенко боится, что его "уберут" русские.

"Диктатор никому не доверяет. Небезосновательно. Он считает, что после Макея пышные похороны могут устроить уже ему. Москву не устраивает задержка с вступлением белорусской армии в войну против Украины, Кремль готов задействовать все рычаги для давления на белорусский режим", — написал оппозиционер.

Невзлин также говорит – личные источники в спецслужбах ему рассказали о том, что смерть Макея была неестественной.

"Руководитель МИД Беларуси Владимир Макей умер в результате отравления ядом, разработанным в спецлаборатории ФСБ, говорят источники, близкие к российским спецслужбам. Клиническая картина соответствует смерти от инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности", — написал он.

Угроза нового наступления России из Беларуси на Киев

В Министерстве внутренних дел заявляли, что если войска страны-оккупанта России снова пойдут в атаку на Киев с территории Беларуси, армия Украины нанесет по ним удар прямо на границе. Россияне понесут большие потери.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Москва может бросить на Киев группировку войск, которая создается на территории республики Беларусь.

По мнению Арестовича, ситуация может произойти ближе к Новому году.

Заместитель начальника Главного оперативного управления ВСУ Алексей Громов предположил, что войска РФ могут атаковать на западе границы между Беларусью и Украиной. Цель – ликвидировать пути логистики, по которым идут поставки вооружений от Запада.

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