Ликвидация Лукашенко не означает, что белорусская армия сразу вступит в войну. Но уход от власти или смерть диктатора будет означать, что это может произойти.
Над белорусским диктатором Александром Лукашенко "сгущаются тучи". Не исключено, что самопровозглашенный президент может погибнуть во время "случайного" ДТП. Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов 27 ноября в своем видеоблоге.
Он считает, что после внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, который был нитью, связывавшей Лукашенко со странами Запада, встал вопрос ликвидации и самого белорусского диктатора.
"Это даст повод вовлечь белорусскую армию в войну, поглотив страну и лишив ее суверенитета", — сказал Жданов.
Эксперт также напомнил, что на днях появилась информация о том, что 15-20 тысяч человек из силовых структур Беларуси якобы готовы воевать против Украины.
"У Лукашенко началась темная полоса в жизни, потому что Путин загоняет его в тупик — либо он вступает в войну и отдает армию, и тогда у него остается шанс сохранить свою жизнь, либо..." — отметил Жданов.
Комментируя вероятную ликвидацию Лукашенко, эксперт напомнил о гибели в ДТП первого секретаря ЦК Компартии Беларуси Петра Машерова. В 1980 году на трассе "Москва — Минск" на пути его кортежа неожиданно появился автосамосвал, загруженный картофелем.
"У них это нормально. Отработано со времен Советского Союза", — намекнул Жданов.
При этом, по словам Жданова, ликвидация Лукашенко не означает, что на следующий день белорусская армия вступит в войну с Украиной. У военных Беларуси нет достаточных резервов — технику и боеприпасы со складов они отдают армии РФ. Но уход от власти или смерть диктатора будет означать, что это может произойти.
Напомним, в материале аналитиков Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI) говорится о том, что Кремль намерен серьезно решить вопрос с участием Беларуси в войне РФ против Украины. Российская разведка может попытаться проработать сценарий имитации покушения на Александра Лукашенко, чтобы его запугать и принудить дать приказ своей армии на участие в войне. Изучается сценарий убийства Лукашенко и передачи обязанностей президента генсекретарю ОДКБ Станиславу Засю.
Как писал Главред, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы должна начать переговоры со страной-террористом Россией, не выдвигая никаких предварительных условий.
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