У Александра Лукашенко началась темная полоса в жизни / Фото УНИАН

Над белорусским диктатором Александром Лукашенко "сгущаются тучи". Не исключено, что самопровозглашенный президент может погибнуть во время "случайного" ДТП. Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов 27 ноября в своем видеоблоге.

Он считает, что после внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, который был нитью, связывавшей Лукашенко со странами Запада, встал вопрос ликвидации и самого белорусского диктатора.

"Это даст повод вовлечь белорусскую армию в войну, поглотив страну и лишив ее суверенитета", — сказал Жданов.

Эксперт также напомнил, что на днях появилась информация о том, что 15-20 тысяч человек из силовых структур Беларуси якобы готовы воевать против Украины.

"У Лукашенко началась темная полоса в жизни, потому что Путин загоняет его в тупик — либо он вступает в войну и отдает армию, и тогда у него остается шанс сохранить свою жизнь, либо..." — отметил Жданов.

Комментируя вероятную ликвидацию Лукашенко, эксперт напомнил о гибели в ДТП первого секретаря ЦК Компартии Беларуси Петра Машерова. В 1980 году на трассе "Москва — Минск" на пути его кортежа неожиданно появился автосамосвал, загруженный картофелем.

"У них это нормально. Отработано со времен Советского Союза", — намекнул Жданов.

При этом, по словам Жданова, ликвидация Лукашенко не означает, что на следующий день белорусская армия вступит в войну с Украиной. У военных Беларуси нет достаточных резервов — технику и боеприпасы со складов они отдают армии РФ. Но уход от власти или смерть диктатора будет означать, что это может произойти.

Напомним, в материале аналитиков Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI) говорится о том, что Кремль намерен серьезно решить вопрос с участием Беларуси в войне РФ против Украины. Российская разведка может попытаться проработать сценарий имитации покушения на Александра Лукашенко, чтобы его запугать и принудить дать приказ своей армии на участие в войне. Изучается сценарий убийства Лукашенко и передачи обязанностей президента генсекретарю ОДКБ Станиславу Засю.

Как писал Главред, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы должна начать переговоры со страной-террористом Россией, не выдвигая никаких предварительных условий.

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