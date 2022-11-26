Россия задумала ликвидировать Лукашенко и бросить войска Беларуси на войну с Украиной – СМИ

Разведка агрессора РФ собирается запугать диктатора Александра Лукашенко, чтобы он отдал приказ на участие Беларуси в войне против Украины, считают журналисты.
Страна-оккупант Россия намерена радикально "решить" вопрос с участием армии Беларуси в войне против Украины. Российская разведка может попытаться проработать сценарий имитации покушения на Александра Лукашенко, чтобы его запугать и принудить дать приказ своей армии на участие в войне. Изучается сценарий убийства Лукашенко и передачи обязанностей президента генсекретарю ОДКБ Станиславу Засю.
В материале аналитиков Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI) говорится о том, что Кремль намерен серьезно решить вопрос участие Беларуси в войне РФ против Украины.
По информации их источников, Москва думает над сценарием ликвидации Лукашенко и обвинить в якобы причастности "Украину и Польшу под руководством НАТО".
Как полагают специалисты, таким образом Россия намерена получить формальный повод для участия белорусской армии в войне против Украины.
В RLI пишут, что по указанию Путина российская военная разведка в ближайшие дни может осуществить попытку проработки сценария с покушением или имитацией покушения на Лукашенко. Цель –запугать Лукашенко, чтобы он отправил войска на войну.
Также они утверждают, что в случае убийства Лукашенко пост президента должен занять полностью подконтрольный России генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, которого контролирует ГРУ.
"Россия, скорее всего, устроит вооруженные провокации в Беларуси, чтобы подтолкнуть Лукашенко к вступлению в войну. Но страх потерять власть останется для него главным препятствием на пути к этому шагу. Последние сообщения от источников в Москве подтверждают предварительные выводы аналитиков института в пользу драматического сценария для Александра Лукашенко", - подчеркивается в материале Института Роберта Лансинга.
Ранее основатель инициативы силовиков Беларуси против Лукашенко BYPOL Александр Азар заявил, что диктатор принял решение прямого участия Минска в войне России с Украиной.
По его словам, военная интервенция может произойти после того, как Лукашенко будет уверен в какой-то победе войск РФ. Однако, полагает Азар, это вряд ли произойдет в ближайшее время.
Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что директор Кремля Владимир Путин пытается заставить Александра Лукашенко напрямую воевать с Украиной. Однако, по словам Фейгина, Лукашенко воевать не хочет и не уверен в боеспособности своей армии.
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