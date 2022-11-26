Россия задумала ликвидировать Лукашенко и бросить войска Беларуси на войну с Украиной – СМИ

Москва может устроить вооруженные провокации в Беларуси, чтобы Лукашенко вступил в войну / Коллаж пресс-служба главы РБ, УНИАН, Минобороны РБ

Страна-оккупант Россия намерена радикально "решить" вопрос с участием армии Беларуси в войне против Украины. Российская разведка может попытаться проработать сценарий имитации покушения на Александра Лукашенко, чтобы его запугать и принудить дать приказ своей армии на участие в войне. Изучается сценарий убийства Лукашенко и передачи обязанностей президента генсекретарю ОДКБ Станиславу Засю.

В материале аналитиков Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI) говорится о том, что Кремль намерен серьезно решить вопрос участие Беларуси в войне РФ против Украины.

По информации их источников, Москва думает над сценарием ликвидации Лукашенко и обвинить в якобы причастности "Украину и Польшу под руководством НАТО".

Как полагают специалисты, таким образом Россия намерена получить формальный повод для участия белорусской армии в войне против Украины.

В RLI пишут, что по указанию Путина российская военная разведка в ближайшие дни может осуществить попытку проработки сценария с покушением или имитацией покушения на Лукашенко. Цель –запугать Лукашенко, чтобы он отправил войска на войну.

Также они утверждают, что в случае убийства Лукашенко пост президента должен занять полностью подконтрольный России генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, которого контролирует ГРУ.

"Россия, скорее всего, устроит вооруженные провокации в Беларуси, чтобы подтолкнуть Лукашенко к вступлению в войну. Но страх потерять власть останется для него главным препятствием на пути к этому шагу. Последние сообщения от источников в Москве подтверждают предварительные выводы аналитиков института в пользу драматического сценария для Александра Лукашенко", - подчеркивается в материале Института Роберта Лансинга.

Ранее основатель инициативы силовиков Беларуси против Лукашенко BYPOL Александр Азар заявил, что диктатор принял решение прямого участия Минска в войне России с Украиной.

По его словам, военная интервенция может произойти после того, как Лукашенко будет уверен в какой-то победе войск РФ. Однако, полагает Азар, это вряд ли произойдет в ближайшее время.

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что директор Кремля Владимир Путин пытается заставить Александра Лукашенко напрямую воевать с Украиной. Однако, по словам Фейгина, Лукашенко воевать не хочет и не уверен в боеспособности своей армии.

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