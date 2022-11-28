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"Сесть за стол и искать компромисс": Лукашенко просит Киев начать переговоры с РФ без предварительных условий

28 ноября 2022, 10:00

Белорусский диктатор считает, что "предварительные условия не позволяют начать переговоры". По его версии, Украина совершает "ошибку".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Фото УНИАН

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы должна начать переговоры со страной-террористом Россией, не выдвигая никаких предварительных условий. Об этом он заявил в эфире российского пропагандистского телеканала.

По мнению Лукашенко, Киев совершает "ошибку", выдвигая предварительные условия для переговоров с Россией. Он утверждает, что "такие предварительные условия не позволяют начать переговоры".

"Ну, нельзя предварительно условия выдвигать. Особенно в разговоре с гигантской Россией. Сядьте за стол переговоров, и там все условия выдвинете", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Лукашенко добавил, что с РФ якобы нужно искать "компромиссы".

"И второй принцип классический – компромиссы. Ну, не надо, чтобы убивали свои своих. Ну, кровь у нас одна в жилах течет. Я вижу, что Россия это понимает. Поймет ли это Украина? Ну, в ближайшее время, посмотрим", – заявил Лукашенко.

Как сообщал Главред, ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что войска Беларуси не принимают участия в войне против Украины, потому что этим они "сделают только хуже" и не решат конфликт.

Напомним, в материале аналитиков Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI) говорится о том, что Кремль намерен серьезно решить вопрос с участием Беларуси в войне РФ против Украины. Российская разведка может попытаться проработать сценарий имитации покушения на Александра Лукашенко, чтобы его запугать и принудить дать приказ своей армии на участие в войне. Изучается сценарий убийства Лукашенко и передачи обязанностей президента генсекретарю ОДКБ Станиславу Засю.

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