"Мы никого не убиваем": Лукашенко сделал грубое заявление о войне в Украине

Александр Лукашенко неоднозначно высказался про войну в Украине / скриншот

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что войска Беларуси не принимают участия в войне против Украины, потому что этим они "сделают только хуже" и не решат конфликт.

"Если мы непосредственно Вооруженными силами ввяжемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", - заявил диктатор, передает Белта.

Он также подчеркнул, что никогда не отказывался от участия его страны в так называемой "специальной военной операции" по многим направлениям.

"Но мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости. Наши Вооруженные силы, пусть их там 35-40 тысяч, они не решат проблемы", - добавил Лукашенко.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на мирные переговоры с РФ если хочет избежать огромных жертв и "полного уничтожения Украины".

Ранее скандальный пропагандист Григорий Азаренок, обслуживающий интересы белорусского режима, предложил российским оккупационным войскам нанести ракетный удар по Украине. Он призвал путинских генералов уничтожить ракетным ударом все рестораны сети Mcdonald's в Украине.

"Товарищи генералы армии России. Зафигачьте "Калибром" в Макдональдс. Может и с брата нашего третьего пелена спадет", - призвал он к новым обстрелам Украины.

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