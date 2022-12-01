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Лукашенко разразился паранойей: сражается с воображаемым противником и бредит об угрозах

1 декабря 2022, 11:35

В отчаянной "борьбе с мельницами" диктатор Александр Лукашенко считает нужным не пропустить, дескать, "признаков нападения на республику Беларусь".

Лукашенко армия Беларусь
Лукашенко опасается мнимого нападения и советует свои военным "учить уроки" / Коллаж сайт президента, Минобороны Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко придумал противника, которого опасается и заявил, что пока его удается "сдерживать". Однако, по словам нелегитимного главы Беларуси, нельзя пропустить "признаки подготовки", мол, "нападения воображаемого противника на республику".

Как сообщает пропагандистское информагентство Белта, Лукашенко рассказал о том, что "предполагаемого противника" пока удается сдерживать, чтобы он "не применил силу". Однако, мол, "признаков нападения" пропускать нельзя.

"Пока нам удается сдерживать предполагаемого противника от применения военной силы против Беларуси. Однако мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить - ни в коем случае не пропустить - признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны", - сказал Лукашенко.

Также он приказал белорусским военным "извлекать уроки" из того, что происходит "по периметру Беларуси".

"Я всегда повторял и еще раз хочу сказать: уроки, уроки, уроки", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко в войне России против Украины

Глава Беларуси Александр Лукашенко уже решил, что Беларусь примет прямое участие в войне РФ против Украины, считает основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко BYPOL Александр Азар.

Впрочем, как полагает Азар, вряд ли диктатор пойдет на такой шаг в ближайшее время. Он будет ждать какой-то победы российских оккупантов на поле боя.

Правозащитник Марк Фейгин полагает, что директор российского государства Владимир Путин пытается заставить диктатора Лукашенко напрямую воевать против Украины. Однако Лукашенко, по мнению Фейгина, не хочет вступать в войну и не уверен в боеспособности своих войск.

Сам Лукашенко ранее, дескать, "призвал" Украину к переговорам с агрессором Россией без предварительных условий со стороны Киева. По его словам, украинское государство якобы "совершает ошибку" и должно выдвигать свои требования, мол, "за столом переговоров".

Смотрите видео ТСН - Беларусь оккупирована и не хочет воевать против Украины

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