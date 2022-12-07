"Несколько дней": в ВСУ сделали устрашающий прогноз по подготовке нового обстрела Украины

Российские захватчики продолжают изготавливать ракеты для ударов по украинской инфраструктуре.

Оккупанты готовят новый удар по Украине / Reuters, ГСЧС Украины, Командование ВСУ

Для подготовки нового массированного ракетного обстрела украинских городов российским оккупационным войскам нужно меньше недели. Об этом рассказал спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Украинского радио.

"В любом случае, это – несколько дней, чтобы спланировать в экстренном режиме, в частности доставить ракеты к носителям, зарядить корабли или подвесить ракеты на самолеты. Кроме того, ракеты нужно изготавливать. Немало найденных обломков – это фактически ракеты с конвейера", - пояснил Игнат.

По словам военного, кроме ракет советского производства, Россия применяет высокоточные ракеты Х-101, которые были выпущены летом-осенью текущего года. Поэтому можно говорить о том, что российские захватчики продолжают изготавливать ракеты.

"Россия использует ракеты "с колес". Поэтому вопрос, сколько еще таких массированных ударов будет", - отметил Игнат.

Он также напомнил, что, по оценке главы ГУР Кирилла Буданова, массированные российские удары еще будут повторяться.

Ракетная атака на Украину 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракеты по украинским городам. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В то же время в стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением относительно массированной ракетной атаки на Украину. Так, экс-член Госдумы Сергей Марков заявил, что ракетный удар по украинским городам был осуществлен с "гуманитарными целями". Кроме того, он соврал, что российские захватчики бьют по Украине, потому что ВСУ якобы "наносят удары по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса".

По оценкам Forbes, во время массированного обстрела Украины в понедельник, 5 декабря, российские оккупанты спустили на ветер около 500 миллионов долларов, а это невыплаченные пенсии двух миллионов россиян.

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