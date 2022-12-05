Боятся 'большой войны': США уменьшили дальность HIMARS, чтобы Украина не била по РФ - WSJ

С июня Штаты поставили украинской армии 20 пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS.

США изменили установки HIMARS / Фото Reurters , Flickr

В США опасаются "большой войны" с РФ, а потому тайно модифицировали переданные Украине установки HIMARS, чтобы украинские военные не смогли использовать их для обстрела России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как сообщается, с июня Штаты поставили украинской армии 20 пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS и большой список ракет со спутниковым управлением с дальностью около 80 км.

По данным издания, эти ракеты, известные как управляемая реактивная система залпового огня GMLRS, использовались для ударов по российских складах боеприпасов, материально-технических средствах и командных центрах на территории Украины.

Сообщается, что пусковые установки HIMARS имеют уникальную функцию, которая не позволяет им стать еще более мощными боевыми системами.

По словам представителей США, Пентагон модифицировал пусковые установки, чтобы они не могли запускать ракеты большой дальности, включая ракеты тактической ракетной системы армии США или ATACMS, дальность которых составляет почти 300 км.

Военная помощь от США

Ранее политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчян пояснил, почему США до сих пор не предоставляют оружие по ленд-лизу. По его словам, ленд-лиз от США для Украины уже действует. Но это не классическая его форма, поэтому не стоит ожидать, что к нам двинутся сразу караваны всяческого оружия. Если бы это была классическая форма, как во время Второй мировой войны, то Украина погрязла бы в долгах. Но США не хотят допустить этого.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, в США свой взгляд на ход войны России против Украины. Они надеются, что страна-агрессор РФ полностью исчерпает свой военный потенциал.

"На мой взгляд, у США есть свое видение хода этой войны. Понимая наши возможности и возможности РФ, они делают так, чтобы Россия полностью исчерпала свой военный потенциал. Они пытаются сделать так, чтобы завтра никто не мог объявить еще одну волну мобилизации, собрать армию и двинуться на западные страны", - говорит Жданов.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что нынешняя ситуация в Украине определяет геополитику во всем мире. США уже начали терять рычаги управления из-за того, что Украина "слишком быстро" выигрывает на поле боя против России.

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